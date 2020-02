Demi Lovato cumple su sueño de cantar en la Super Bowl y logra emocionar

La LIV edición de la Super Bowl nos ha dejado muy buenos momentos. Más allá de lo deportivo, el poderío femenino ha tenido un gran protagonismo en este evento donde el orgullo latino ha estado muy presente. Shakira y Jennifer Lopez han logrado superar las expectativas que había depositadas en ellas, y mira que eran altas.

Pero no han sido las únicas. Y es que la presencia femenina, en una competición de hombres, ha tenido mucho protagonismo. Para empezar, no podemos olvidarnos de Katie Sowers, la primera mujer entrenadora que participa en esta competición. Ella lo hacía por parte de los San Francisco 49ers que no ganó pero ya consiguió hacer historia con su presencia.

Katie Sowers, primera entrenadora en la Super Bowl. / Jamie Squire/Getty Images

Y tampoco podemos olvidarnos de Demi Lovato. Ella fue la elegida este año para interpretar el himno nacional previo al partido. Salió al escenario vestida completamente de blanco, como la novia de Estados Unidos.

Llevaba un mono estilo esmoquin firmado por Sergio Hudson. Llevaba chaqueta con solapas satinadas y pantalón culotte. Cinturón también blanco y top de pedrería, en plata, que aportaba brillo al outfit. Maquillaje en tonos nude y pelo suelto en su modo más natural.

Después de su paso por los Grammy, era su segunda actuación tras la sobredosis que sufrió el pasado julio de 2018. Ya avisó que estaba preparada para regresar y parece que no se equivocaba.

Hace justo 10 años, el 8 de febrero de 2010, ella publicaba un tuit en el que aseguraba que “algún día cantaré el himno nacional en la Super Bowl. Algún día…”. Pues bien, ese día llegó, una década después y la cantante puedo desplegar todo su poderío vocal, que no es pequeño.

One day, I'm gonna sing the national anthem at a super bowl. Onnnee dayyy.... — Team Demi (@ddlovato) February 7, 2010

“Sueño cumplido”, aseguraba después de su actuación. Y es que logró emocionar en apenas dos minutos de interpretación en la que estuvo acompañada por la Banda de Música de la Fuerza Aérea, con aviones F35 sobrevolando el estadio Hard Rock de Miami y con imágenes de las tropas norteamericanas que prestan servicio fuera de Estados Unidos.