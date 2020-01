Demi Lovato rompe a llorar con Anyone en su regreso al escenario

Todo el mundo tenía los ojos puestos en el escenario de la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2020 para contemplar el regreso musical de Demi Lovato. La primera vez que la solista estadounidense volvía a actuar tras sufrir una sobredosis que casi termina con su vida y pasar por un centro de rehabilitación para alejarse del alcohol y las drogas. Tras este trágico episodio, la intérprete no pudo dejar a un margen sus emociones y rompió a llorar hasta el punto de que su voz se quebró tras los primeros acordes de su canción.

Un tema que, como os contamos compuso y grabó días antes de su sobredosis en 2018. Su título es Anyone y como podréis escuchar en su actuación es un auténtico grito de socorro de una artista que siente que sus canciones ya no significan nada, que se ha rendido a sus peores adicciones y que sólo necesita alguien con quien poder hablar: "Lo grabé en un estado mental en el que yo sentía que estaba bien, pero obviamente no lo estaba. Incluso la he escuchado de nuevo y he pensado 'Dios, ojalá pudiese volver atrás en el tiempo y ayudar a esa versión de mí misma'".

Después de dos años sin actuar, Demi Lovato aparecía sobre el escenario con un espectacular vestido blanco, radiante y con un pronunciado escote. Con la única compañía de un piano empezó a cantar pero su voz se quebró apenas 20 segundos después. Las lágrimas corrían por sus mejillas pero la solista no entró en pánico. Pidió a su pianista volver a empezar, el público la jaleó como en las grandes ocasiones y entonces surgió la magia...

"Qué noche tan increíble. Mi primera vez sobre el escenario tras casi dos años. Ha sido tan emocionante para mí. Gracias por todo vuestro amor, vuestro apoyo y por compartir conmigo este momento. Os amo a todos" escribía la intérprete a través de sus redes sociales.

Demi Lovato no estuvo nominada este año a ningún premio y lo hubiera tenido difícil de lograr por culpa del huracán Billie Eilish que arrolló en esta emotiva ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2020.

La buena noticia es que no tardaremos mucho en volver a verla en un gran evento ante millones de espectadores porque hace unas semanas confirmó que ella ha sido la elegida para cantar el himno en la Super Bowl 2020 el próximo 2 de febrero. La final de fútbol americana es uno de los acontecimientos más seguidos en todo el mundo. Se celebrará en el estadio Hard Rock Miami y allí estará ella cantando en directo ante millones de personas que en el descanso podrán disfrutar del show de Jennifer Lopez y Shakira.

El paso natural después de volver a probarse en los escenarios y sacar a la luz algunas de sus últimas composiciones es dar forma a un nuevo proyecto musical. Demi Lovato ya estuvo a finales de año en un estudio de grabación. Pero nada más se ha vuelto a saber de estas canciones que habrían recogido el testigo de Tell me you love me (2017) y es que las circunstancias personales parecen haber empujado a Demi Lovato a romper la tradición que mantiene desde su debut con Here we go again (2009) de publicar un nuevo álbum cada dos años.

Parece que la agenda para el 2020 de la vocalista se va llenando después de confirmarse hace unos meses su participación en el certamen de Eurovisión en la comedia del mismo nombre que prepara Netflix.