Billie Eilish pide a sus fans que dejen de hacer esto

Billie Eilish manifestó a través de Instagram que quiere que sus fans dejen de hacerse pasar por ella, sobre todo por protección y seguridad.

Varias son las seguidoras que han subido a YouTube vídeos a modo de prank fingiendo ser la cantante ganadora de 7 premios en la pasada edición de los Grammy. Algunos suman millones de reproducciones y llegan a mostrar lo peligroso que puede llegar a ser convertirse en celebrity por un día.

Captura de la Story de Billie Eilish en Instagram. / @billieeilish (Instagram)

La youtuber Lael Hansen, por ejemplo, es capaz de provocar, en apenas segundos, un gran revuelo de personas a su alrededor. Equipada con ropa ancha de color verde chillón, gafas de sol, uñas kilométricas a juego y pelucas teñidas al más puro estilo Billie Eilish tienen como resultado una imitación bastante fidedigna, por lo que no es difícil que surjan dudas y confusión sobre la identidad de la joven artista.

Es más, una fan compartió un vídeo en el que conocía a la intérprete de Bad Guy en un centro comercial. En el propio título del clip indica que la artista fue grosera con ella. Efectivamente, no se trataba realmente de la cantante, sino de una farsante que se hacía pasar por ella.

Ante esto, Billie ha sido tajante: "Por favor, dejad de hacer esta mi*rda. No es seguro para vosotras y es malo para la gente que no sabe nada. Me hacéis quedar mal". También ha señalado, en un tono más jocoso, lo "irrespetuoso" que es fingir ser ella llevando unos calcetines tan feos.