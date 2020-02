Christina Aguilera dedica unas preciosas palabras a Rosalía tras conocerse

Hablar de Christina Aguilera es hablar de historia del pop. La diva, que comenzó como muchos otros en la factoría Disney, se convirtió en una de las princesas del pop de principios del 2000. Con temazos a sus espaldas como Genie in a Bottle, Beautiful o la colaboración Lady Mermelade, Aguilera ha dado mucho que hablar a lo largo de su carrera. ¡Por no hablar de aquel icónico beso que protagonizó junto a Madonna y Britney Spears!

Aunque ahora Xtina esté más alejada de los focos (aunque lanzó álbum en 2018), sigue siendo una de las grandes artistas del sigo XXI. ¡De eso no hay duda! ¿Y con quiénes se juntan las estrellas? ¡Pues con otras estrellas como ella!

Este fin de semana, Christina ha sido fotografiada con una de las cantantes del momento: nada más y nada menos que Rosalía. La ganadora del Grammy a mejor disco latino, urbano o alternativo por El Mal Querer está pasando unos días en Estados Unidos y ya es una más por aquellos lares.

De hecho, este fin de semana, Rosalía ha acudido al cumpleaños de Stormi, la hija de Kylie Jenner. Teniendo en cuenta la amistad que tienen la cantante y la empresaria, no podía faltar a tal cita. Kylie organizó una fiesta por todo lo alto para celebrar los dos añitos de la peque. Entre los invitados, además de todos los miembros de la familia Kardashian, no faltaron las estrellas.

Fue en esta fiesta de fantasía donde tuvo el encuentro entre Xtina y Rosalía. La catalana compartió varias historias en su cuenta de Instagram de la fiesta: ¡que era una auténtica locura! Pero el que más llamó la atención de sus fans fue el vídeoque subió junto a Aguilera.

De hecho, Xtina fue un paso más allá y quiso compartir una foto en su cuenta del momento que pasaron juntas jugando al Mario Kart. En la imagen vemos a las dos estrellas posando en los asientos de coches del famoso videojuego. Pero lo mejor son las palabras que le ha dedicado Xtina a la intérprete de Juro que.

“Cuando chocan los mundos. Amo a esta preciosa alma, Rosalía”, ha escrito la cantante de Genius in a bottle junto a la imagen. No sabemos de qué hablarían en aquella fiesta, pero la respuesta de Rosalía es de lo más mística. La diva española le ha contestado con un montonazo de emojis de planetas, estrellas y corazones. ¿Algún mensaje oculto que solo ellas entiendan o una nueva manera de decir “te quiero un montón”? No estamos seguros. Lo que sí que tenemos claro es que pocas personas relevantes le quedan por conocer a Rosalía de Hollywood.