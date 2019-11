Premios Grammy: ¿Qué opciones tiene Rosalía y quiénes son sus competidores?

El torbellino Rosalía ha llegado hasta los premios más prestigiosos de la industria musical. Tras triunfar en la pasada edición de los Latin Grammy, es turno de pasar al siguiente nivel optando a dos candidaturas para los Grammy 2020.

Alicia Keys y Bebe Rexha eran las artistas encargadas de anunciar la lista de nominados que podrían hacerse con el gramófono el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles. Ambas pronunciaban el nombre de la cantante catalana hasta en dos ocasiones: en la de Artistas Revelación y en la de Mejor Álbum de rock latino, urbano o alternativo.

En esta última categoría, Rosalía y su El Mal Querer tendrán que vérselas con dos buenos amigos: los tótems de la música urbana J Balvin y Bad Bunny, y por ello, esta podría ser una de las categorías en las que la catalana lo tiene más complicado... Asimismo, se disputa el premio la puertorriqueña iLe y la banda regional mexicana Flor De Toloache. La competencia es férrea, pero Rosalía ha demostrado tener talento, determinación y tablas de sobra para hacer frente a los artistas que compiten por el preciado galardón.

Es en la categoría de Best New Artist, donde Rosalía podría brillar y ganar. La pregunta es: ¿quiénes son los demás aspirantes a artista revelación y cuántas posibilidades tendrían frente a la española?

Nominación a 'Best New Artist'

En esta categoría, Rosalía se verá las caras con Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank and the Bangas y Yola. A la mayoría de ellos ya los conocemos, pero repasemos brevemente quiénes son y cuáles son sus logros para hacerse con el Grammy.

BLACK PUMAS es un dúo norteamericano de R&B que publicó el pasado junio su sensacional debut homónimo. Básicamente es una explosión de sonidos que bucea en las profundidades del soul más clásico pero renovándolo completamente. Ese revival está en canciones como Black Moon Rising, Fire, Old Man o Colors y ese gusto por los sonidos del pasado desde una perspectiva nueva está postulando a Black Pumas como candidatos más que firmes a convertirse en Best New Artist de los Grammy 2019. ¿Qué posibilidades tienen de ganar? Pues teniendo en cuenta que es una banda de nicho y si echamos la vista atrás y vemos los ganadores de los últimos años, los Grammy suelen decantarse por artistas con más proyección. Pero quién sabe. Todo puede pasar.

BILLIE EILISH. Ha sido una de las sensaciones del año a nivel global. Su aportación al pop de nueva generación, sus letras oscuras y una propuesta artística radicalmente diferente han sido sus principales bazas para conquistar a crítica y público. Y todo ello sin haber cumplido los 18 años. ¿Qué posibilidades tiene de ganar? Bueno, pues la proeza Eilish ya está siendo gigante y Billie es una de las mayores fans de Rosalía, pero también una firme candidata a competir por este preciado galardón a Mejor Artista Nuevo/a. De hecho, seamos francos: Billie Eilish es junto con Lizzo y Rosalía, una de las 3 candidaturas más fuertes para alzarse con premio.

LIL NAS X. Es el autor de una de las canciones más radiadas del año: Old Town Road y máximo exponente del country rap, una nueva sonoridad que ha dominado los principales charts musicales de 2019. El mérito consiste en acercar y hacer que confluyan dos estilos radicalmente opuestos. además, no nos negaréis que no tiene flow. Pero... ¿qué posibilidades tiene de ganar? Pues los géneros musicales que aborda son los dos de mayor penetración en Estados Unidos así que sus opciones son serias.

LIZZO. Pasa del canto al rap en cuestión de segundos y es una de las sensaciones del año en Estados Unidos. Allí todos están fascinados con su música y su arrolladora personalidad. Valores como la feminidad, el poder y la identidad son algunos de los lemas de su música. Juice es uno de sus grandes éxitos pero ojo a Good as Hell y Truth Hurts, dos poderosísimas canciones que enganchan desde la primera escucha. ¿Qué opciones tiene? Pues es una de las máximas favoritas y su turno es ahora ya que va por su tercer disco (Cuz I Love You), un álbum que está revolucionando el panorama musical en su país, pero también fuera de él. Conoce más sobre Lizzo en LOS40.

MAGGIE ROGERS. En 2017 ya empezamos a escuchar hablar de Maggie Rogers como la chica que emocionó a Pharrell Williams. El músico y productor ofreció una masterclass en la que analizaba el trabajo de algunos estudiantes y casi terminó llorando de emoción al escuchar Alaska, una de las grandes canciones de Maggie. Pero dos años después, Maggie ha conseguido emocionar a muchos más gracias a su disco Heard It In A Past Life, que desde su lanzamiento en enero de 2019 la posicionó como una de las artistas norteamericanas más sobresalientes del indie pop. Doce canciones donde su voz y su talento para la composición se expanden. Además, grandes tótems de la música como Taylor Swift y Florence Welch ya se han declarado sus fans. ¿Qué opciones tiene de ganar? Su propuesta es singular e íntima, dos razones más que suficientes para acariciar el corazón del jurado de los Grammy.

TANK AND THE BANGAS. La energía y arrojo de esta banda de Nueva Orleans no conoce límites. La suya es probablemente, una de las candidaturas más vanguardistas y sensoriales que opta a premio. Su música es una ensalada de estilos, una interesante fusión de jazz, funk, soul, hip hop e incluso gospel o rock en la que confluyen las más increíbles sonidos para conformar canciones con un absoluto sentido. Algo muy loco y muy sexy a la vez. ¿Qué posibilidades tienen? Si volvamos a tomar como referencia la lista de ganadores anteriores en la categoría Best New Artist, quizás no muchas, pero en un mundo cada vez más abierto y en el que la música ha dejado de encasillarse... por qué no, podrían ganar.

YOLA. Es una artista de Bristol, Inglaterra, que se ha hecho un hueco en la industria a base de mucho esfuerzo. Su familia no tenía recursos y llegó a prohibirle formarse musicalmente, lo que no le impidió seguir su instinto y dedicarse a su gran pasión. En los últimos años formó parte de los coros de artistas como Massive Attack, The Chemical Brothers e Iggy Azalea y también militó en la banda de country soul Phantom Limb. En 2016 llegó su debut en solitario en forma de EP, pero ha sido con su disco Walk Through Fire (2019) con el que ha terminado de volarnos la cabeza. Su sutil mezcla de country y soul revitalizado junto a su torrente de voz y la dulzura con la que aborda algunos temas punzantes en sus letras son algunas de sus bazas para los Grammy.

¿Qué posibilidades tiene? Pues cuidado porque su estilo suele seducir a la Academia Norteamicana. Sin embargo, ha recibido en total cuatro nominaciones en la edición número 62 de los Grammy...