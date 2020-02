Demi Lovato recuerda el día que confesó a sus padres su sexualidad

La vida de Demi Lovato comienza, poco a poco, a retomar la forma que tenía hace unos años. Tras haber estado sumergida en una temporada de oscuridad, depresión y haber sido ingresada en varias ocasiones de urgencias por sobredosis, la artista parece estar volviendo a revivir consigo misma.

Demi cumplió el pasado domingo uno de sus sueños: cantar el himno nacional de Estados Unidos en la Super Bowl. Durante su actuación, consiguió emocionar a los asistentes, además de dar un paso de gigante en su carrera musical haciendo algo que ya predijo una década atrás. "Algún día cantaré el himno nacional en la Super Bowl. Algún día...", tuiteó. Y ese día, por fin, llegó.

Así, varios días antes del gran evento, la intérprete de Sober concedió una entrevista a la emisora americana SiriusXM donde habló, entre otras cosas, de su sexualidad. En alguna ocasión ha afirmado que se considera de género fluido, es decir, que no se identifica con la identidad masculina, ni femenina, sino que esta cambia dependiendo del momento.

La artista confesaba cómo fue el momento en que se lo confesó a sus padres: “Después de contárselo, me quedé temblando y llorando. Me sentía superada por la situación. Pero por suerte tengo unos padres increíbles que me ofrecieron su apoyo en todo momento”, contaba.

Aun así, no fue algo fácil para ella. Su madre a la que más le costó asimilar la situación, aunque, según cuenta, no tardó en mostrarle todo su cariño: "lo único que quería es que yo fuera feliz". Así, confiesa que esta situación todavía es algo nuevo para ella y que, poco a poco, va "descubriendo cómo va esto".