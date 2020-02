ABBA anuncian que lanzarán nuevas canciones después del verano

Después de años y años de prometer a los cuatro vientos que una reunión era inviable, en 2018 ABBA anunció que volverían a grabar juntos. Se veía venir: hace cuatro años actuaron juntos en un evento para celebrar el 50º aniversario y se planeó una gira de hologramas, muy de moda en estos tiempos.

Después de este nuevo tirón, el cuarteto más exitoso de la historia de Suecia anunció oficialmente que estaban preparando nuevas canciones para finales de 2018. Esto sería el primer material nuevo desde 1982 con Thank you for the music.

Esa música, por supuesto, aún no se ha materializado. Ha habido pequeños adelantos de lo que está sucediendo. Junto con ese anuncio, el grupo bromeó con una nueva canción llamada I Still Have Faith In You y hay varias canciones que alimentan los rumores, como Don" t Shut Me Down, pero nada oficial.

Ahora tenemos más promesas de nuevas canciones de ABBA en un futuro no muy lejano. Esta vez, Benny Andersson, uno de los integrantes, aparece en un vídeo publicado en la página web ABBA Talk. En respuesta a preguntas de los periodistas, Andersson anuncia la probable publicación este año de las dos canciones y la grabación de un tercer tema. "No puedo prometer nada solo -aclara-, pero si la decisión fuera mía, sería en septiembre. No puedo tomar la decisión yo solo. Pero eso es lo que pretendemos".

ABBA fue número uno de las listas de todo el mundo a finales de los 70 y principios de los 80 y figura entre las diez que más discos han vendido de la historia, superando en algunos países incluso a los Beatles.

Cuando hace cuatro décadas el grupo sueco formado por dos parejas apareció sobre los escenarios de su país y pronto se convirtieron en una leyenda que ha llegado hasta nuestros días y que ahora se relanza con estos dos temas.