6 de febrero de 1945: nace Bob Marley

Bob Marley (Robert Nesta Marley) nació el 6 de febrero de 1945. Fue el músico jamaicano más importante de la historia y definió la música reggae, además de convertirse en todo un icono espiritual y político para sus seguidores. Murió de cáncer el 11 de mayo de 1981 a los 36 años.

Con motivo del aniversario de su nacimiento, recogemos algunas curiosidades sobre la vida de Bob Marley. Además, puedes escuchar el precioso podcast sobre el músico jamaicano de la serie Ídolos (LOS40 Classic) narrado por Jairo Zavala (Depedro), producido por Podium Studios, escrito por Alfonso Cardenal, dirigido por Ana Alonso y con la realización sonora de Ignacio Sánchez.

Algunas curiosidades sobre la vida de Bob Marley

Bob Marley escribió No Woman, No Cry

‘Ya sabía esto’, pensarás… No Woman, No Cry es una de las canciones más famosa de Bob Marley, eso está claro. Pero si buscas o compruebas los créditos de la misma, verás que corresponden a V. Ford o Vincent Ford, un viejo amigo de Marley que trabajaba en un comedor social (soup kitchen) en Kingston, capital de Jamaica, y que acogió al músico cuando éste no tenía dónde ir.

Bob Marley habría decidido cederle los derechos de la canción como muestra de agradecimiento y por los problemas que tenía con la industria discográfica. Teniendo en cuenta la cantidad de veces que se ha versionado esta canción, le habría hecho un gran favor a Vincent Ford… y si los royalties fueron a parar al comedor social en cuestión, habría estado ayudando a muchas personas necesitadas.

Bob Marley era vegetariano

El músico jamaicano era seguidor y miembro comprometido del movimiento Rastafari y llevaba una dieta Ital, la dieta propia de dicha corriente (el nombre viene de la palabra vital, sin la uve). La dieta vegetariana es una práctica básica de los rastafaris y adoptada de los indios que trabajaban en Jamaica. Tiene ciertas similitudes, en lo que a principios se refiere, con otras como la kosher o kashrut (lo que se puede o no comer dentro de la ley judía) y la halal (alimentos permitidos en la religión musulmana).

Bob Marley tuvo 9 hijos… quizá 11. ¿O fueron 13?

Parece que Bob Marley era tan prolífico engendrando retoños como canciones. Tuvo al menos nueve hijos con siete mujeres diferentes pero, según ciertas biografías, el total podría ascender a once y habría adoptado otros dos. De sus hijos reconocidos, siete son músicos famosos a nivel internacional: Sharon, Cedella, Ziggy, Stephen, Julian, Ky-Mani y Damian.

Bob Marley vivió en Delaware

In 1966, Bob Marley, que estaba intentando vivir de la música a duras penas –a pesar de contar ya con unos cuantos hits- se fue de Jamaica durante diez meses para vivir con su madre en Wilmington, Delaware (EE. UU.). Allí, el músico trabajó en una fábrica de limusinas Chrysler.

Su disco Exodus fue (brevemente) el mejor album del siglo XX

En 1999, Time Magazine eligió Exodus, disco de Bob Marley, como el mejor disco del siglo XX. En 2006 cambiaron de opinión y, en su lista de los 100 mejores álbumes, no lo incluyeron. Sí que estaba Legend, otro de sus trabajos, así como The Harder They Come, banda sonora que incluía a varios de sus contemporáneos, como Jimmy Cliff.

No ganó ningún Grammy por sus trabajos

A pesar de ser uno de los artistas con más ventas de todos los tiempos, Bob Marley nunca se llevó un premio Grammy por sus trabajos; sí le dieron el Grammy (póstumo) por su carrera artística en 2001. Sus hijos Ziggy Marley y Stephen Marley han ganado, cada uno, 5 Grammys, y Damian, tres. También Peter Tosh y Bunny Wailer, miembros fundadores de The Wailers, tienen 1 y 3 premios Grammy, respectivamente.

Bob Marley / Chris Walter (Getty Images)

Bob Marley conducía un BMW

No le pega mucho, ¿verdad? Bob Marley tuvo, al menos, un coche de la marca BMW a lo largo de su vida. Según él mismo declaró, le daba igual que fuera un coche de lujo… simplemente lo tenía porque le gustaba el hecho de que las iniciales de la marca coincidieran con las de Bob Marley and the Wailers...

Bob Marley renunció a amputarse el dedo con melanoma

Bob Marley murió de un cáncer de piel que se extendió por todo su cuerpo. Se le detectó primero un melanoma en el dedo gordo del pie derecho y los médicos le sugirieron la amputación; él se negó y decidió no tratarse y continuar tocando.

Bob Marley fue enterrado con su guitarra y otros objetos personales

Bob Marley está enterrado en Nine Mile, St. Ann Parish (Jamaica), su hogar de niño, junto a algunas de sus pertenencias: su guitarra Gibson Les Paul, un balón de fútbol (le encantaba como jugador y espectador), una Biblia y un poco de marihuana.