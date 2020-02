Sam Vázquez, el bailarín español que ha cautivado a Dua Lipa, Aitana y Lola Índigo

Hay familias de artistas que triunfan allá donde van, y la de Raoul Vázquez es una de ellas. El exconcursante de Operación Triunfo no solo comparte lazos de sangre con su hermano futbolista Álvaro. Sus primos también responde a la genética artística de la familia.

Uno de ellos es Sam Vázquez, el bailarín de 21 años que ya ha cautivado a Aitana, Lola Índigo y a Dua Lipa, entre otros, con sus movimientos. De hecho, formó parte del elenco de bailarines que dieron vida a la coreografía en el videoclip del nuevo single de la británica, Physical. Como todos hubiésemos hecho, él presumió de este hecho en sus redes sociales.

Pero, ¿cómo es trabajar con Dua Lipa? ¿Cómo es su presencia off the record? ¿Cómo llegó a formar parte de su equipo de baile? Tranquilo/a porque el de Barcelona se ha encargado de traernos las respuestas a todas estas cuestiones. Hablamos con el bailarín que además de conquistar a las voces de referencia, también reúne un extenso grupo de fieles seguidores.

Pregunta: ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar con Dua Lipa?

Respuesta: La verdad es que fue una semana muy intensa. Disfrutamos mucho pero a la vez fueron muchas horas de rodaje. Incluso hubo un día que llegamos a hacer un total de 16 horas. Lo que más me impactó fue sin duda el set que prepararon y todos los bailarines que formaban parte de todo el proyecto. Ver a tantos bailarines en un proyecto grande emociona.

Sam en el videoclip 'Physical' de Dua Lipa / Youtube

P: ¿Tuviste la oportunidad de conocerla? ¿Cómo fue?

R: La energía que transmite Dua Lipa es increíble. Llegó al ensayo con muchísimas ganas de introducirse en todo lo que había preparado Charm, la coreógrafa, y se le veía muy ilusionada. Además fue muy atenta con todo el equipo y siempre con una sonrisa para todos

P: ¿Qué anécdota guardas de esta experiencia?

R: Sin lugar a dudas los ratos muertos entre escenas y las risas con los demás compañeros hacían todo mucho mas ameno. Lo que nos llegamos a reír y disfrutar durante el rodaje fue sin duda lo mejor!

P: ¿Cómo llegaste a trabajar en este videoclip?

R: Natalia, una de las asistentes de Charm, me escribió para proponerme para el trabajo y la productora se puso directamente en contacto conmigo.

P: Además de aparecer en Physical de Dua Lipa, ¿has aparecido en algún otro videoclip?

R: He aparecido en más videoclips, claro. El más reciente en el que tuve el placer de colaborar fue en el de Lola Índigo, El Humo, y siempre es genial compartir con mi amiga.

P: Además, te hemos visto sobre el escenario con Aitana. ¿Cómo fue trabajar con ella?

R: Con Aitana me lo he pasado genial y he disfrutado siempre que he podido acompañarle en alguna de sus actuaciones. Trabajar con amigos siempre es mucho mejor.

P: ¿Cómo comenzó tu pasión por el baile?

R: Desde pequeño siempre me ha gustado bailar. Era de los que se ponía la radio a tope y bailaba enfrente del espejo. Hubo una temporada que me dediqué a jugar al tenis y no fue hasta que cumplí los 15 que se disolvió mi grupo de entrenamiento y decidí lanzarme a probar suerte con el baile.

P: ¿Qué proyecto de tu carrera recuerdas con más cariño?

R: Recuerdo como si fuera ayer cuando me concedieron la beca para entrenar en “Chapkis Dance Studio”, una escuela de San Francisco. Me fui para EEUU tres meses a entrenar desde San Francisco, Los Angeles y Las Vegas. Y sin duda alguna fue lo que hizo que quisiera dedicarme cien por cien a bailar y lo recuerdo con especial cariño.

P: ¿Con qué artista/s te gustaría trabajar?

R: Siempre he querido trabajar con Beyoncé. Es una realidad. Pero si tuviera que quedarme con un único artista me decantaría por Rosalía. Me parece brutal todo lo que esta trabajando y cómo poco a poco nos adentramos con mucha más fuerza y presencia en el panorama internacional musical.

P: ¿Cuál será tu próximo paso?

R: Sinceramente, no lo sé. Un día alguien me dijo que lo que tendrá que ser será. Y para un bailarín no se puede apenas planear para dos semanas en adelante ya que nunca sabes donde te tocará trabajar y eso me encanta.

Ahora, Sam no solo ha triunfado en la conquista de Dua Lipa, Lola Índigo y Aitana, sino que también se ha propuesto cautivar a otra gran referente del panorama: Rosalía. Y es que el cuerpo de baile que a ésta le acompaña es uno de los elementos claves de su presencia en directo.

Así ve quedándote con su nombre, su rostro y sus movimientos porque pronto protagonizará la transformación de inspirado a inspiración en la industria del baile. ¡Suerte, Sam!