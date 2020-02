Así son las fiestas de Pablo Alborán con sus amigos

Recientemente abríamos el diccionario personal de Pablo Alborán y, entre otras cosas, nos hablaba de las apariencias. “Las redes sociales están haciendo mucho daño últimamente con las apariencias”, aseguraba.

“Esa necesidad de mostrar una vida que no tiene nada que ver… no eres feliz en tu vida y, a lo mejor en tu IG, parece todo lo contrario”, destacaba sobre lo que estamos acostumbrados a ver en las redes sociales.

“Me ha pasado con amigos que me dicen: ‘Si te he visto en una fiesta, de un lado para otro, feliz… ¿por qué no me has escrito?’…porque, a lo mejor, eso era una alfombra y no deja de ser trabajo y, a lo mejor, estaba porque tengo que sonreír pero a lo mejor no me apetecía un carajo”, aseguraba sobre su propia experiencia.

Su conclusión sobre este tema es que “cada uno en su trabajo, en su vida y en su entorno, tiene que cumplir, a veces sus apariencias”. Pero lo que está claro es que no siempre es así o, por lo menos, es lo que nos han parecido sus últimos vídeos.

Se ha juntado con un grupo de amigos, entre los que se encuentra María Esteve, la hija de Marisol, para pasar un rato divertido y tiene pinta de que en esos momentos, no había nada de guardar las apariencias sino que se trataba de una felicidad real.

Pablo y María, ambos malagueños, tienen una conexión muy especial desde que hace unos años coincidieron en un especial de Plácido Domingo y se intercambiaron los teléfonos. Desde entonces se han convertido en imprescindibles el uno para el otro y no dudan en compartir algunos de sus momentos de amistad.

“La vida es más bonita si tienes amistades como las de @maria_esteve_flores @nienito @manuelmoore @beatrizfernandezgar os quieroooo locuel@ssss”, escribía el cantante junto a un vídeo en el que podemos verle tocar la guitarra mientras María baila. Han quitado el audio y no sabemos si el motivo de tanta alegría era algún nuevo tema de Alborán. Aunque Manuel Moore, otro de los allí presentes, ha comentado que “AYYYYY MENOS MAL QUE NO HAY AUDIO DEL REY LEON ! Hahah 😂”.

Han aprovechado para echarse unas risas pero también para disfrutar de su pasión, la música. “Sesioncita con mi hermanito @manuelmoore

#InTheShaAshaAhalouuuuu”, escribía junto a una foto de ese momento que han compartido.

Aunque está claro que estas reuniones de amigos están para divertirse y ellos lo han hecho. También tenemos vídeo de Pablo con Beatriz Fernández: “ZZZZOOOOMMMM ZZZZOOOOMMMM #GéminisPower @beatrizfernandezgar”. Él toca la guitarra mientras ella baila. ¿Puede ser esto apariencia? Va a ser que no.

Eso sí, a uno le entran ganas de montarse una fiesta con sus amigos después de compartir la alegría de Pablo con los suyos.