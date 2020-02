Ana Fernández a David Broncano en ‘La Resistencia’: “Tú a veces haces gracia pero a veces no”

El próximo 14 de febrero se estrena la nueva y última temporada de Las chicas del cable. Y claro, como toca en estos casos, sus actrices protagonistas están en rueda de promoción. De ahí que pudiéramos ver a Blanca Suárez, Ana Fernández y Nadia de Santiago en La Resistencia.

Pueden presumir de haber participado en un programa histórico, eso en el que no hubo entrada de Broncano, ni insultos del público, ni monólogo, ni colaboradores. Todo el programa estuvo centrado en ellas y su entrevista. Y eso que ya avisaron que después de todo un día de entrevistas, estaban cansadas.

Pero que nadie piense que se hizo pesado porque la hora de charla con Broncano dio mucho de sí. De hecho, nos hemos quedado con 6 momentazos que no tienen desperdicio.

#MOMENTO PIES. “Yo cojo cosas y hago cosas con los dedos de los pies”. Si le sueltas una frase así a Broncano, sabes a lo que te expones. Ana Fernández lo sabía y acabó quitándose los calcetines, las pelotillas de los dedos, y demostrando sus habilidades.

Os invito a que veáis este vídeo entero. Y recordad que es una entrevista a Las chicas del cable, no al Circo del Sol. #LaResistencia pic.twitter.com/LYZff0oPG1 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 4, 2020

#LA CITA DE BRONCANO. Cuando las actrices dijeron que les gustaría volver al programa un día que Candela Peña estuviese haciendo su sección, Broncano aprovechó para presumir de que había quedado a comer con ella y María Teresa Campos. Aseguró que tenía que llevar bañador porque tenía piscina en su casa y Blanca aprovechó para recordarle que, además, ahora estaba soltera. Las risas fueron inevitables.

Broncano ya se está dejando bigote. pic.twitter.com/jxwu00I0HL — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 5, 2020

#MOMENTO MANDARINA. Con tanto rato en plató a las chicas del cable les entró hambre. Entre lo que les llevaron había mandarinas y Broncano le peló una a Ana Fernández que confesó que es muy escrupulosa. Eso no evitó que sus gajos pasaran de mano en mano.

#LAS OREJAS DE BLANCA SUÁREZ. Ana Fernández no fue la única que demostró sus habilidades. Si ella era una artista de los pies, Blanca lo es de las orejas. Nos demostró a todos que es posible moverlas. ¿Lo has probado alguna vez?

No sé cómo hemos llegado ya a que @blancasuarezweb mueva las orejas. pic.twitter.com/Aqh5kstCPJ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 4, 2020

#LA CAJA. No faltaron las cosas típicas del programa como la caja. La vieron por partes. Primero Blanca Suárez y Nadia de Santiago, que aseguró que no sabía si llorar o reír. Luego le tocó el turno a Ana Fernández y no os podéis su amplio abanico de onomatopeyas como reacción a lo que estaba viendo.

#ACTRICES VS CÓMICOS. Uno de los momentos más tensos (dentro de lo que es tensión en La Resistencia) fue cuando Ana Fernández reivindicó un cambio para la categoría de artistas y toreros en Hacienda. “Tú no eres ni artista ni torero”, le recriminó a Broncano cuando dijo que él también estaba en esta categoría. “Las actrices y los actores pensáis que los monologuistas no somos artistas”, contestó el aludido. “Tú ahora estás de presentador, a veces haces gracia pero a veces no”, le soltó la actriz. “Yo considero más artista a un bailarín, un pintor, la maquilladora de la serie, pero tú vienes aquí, nos sueltas cuatro tonterías y te vas pa’ casa”, añadió.

Pero oye, tan amigos.