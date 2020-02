¿Cuáles son las tendencias que llevaremos (o ya estamos llevando) este 2020?

Aunque ya hemos empezado el segundo mes del año, todavía no tenemos claro todas las novedades que nos deparará este 2020. ¿Volveremos a ver chandals en alfombras rojas? ¿La mallas ciclistas seguirán acompañándonos en esta nueva década? Hablamos con dos estilistas de moda para que nos resuelvan todas nuestras dudas y nos digan, de una vez por todas, cuáles son las tendencias que deberemos seguir este año. ¡Si queremos claro!

Hablamos primero con Ana Murillas, editora y estilista de moda. Ha trabajado con grandes artistas como Rosalía, Nathy Peluso, Rels B, AGZ o Dellafuente y también es la estilista habitual de Bad Gyal; así que no hemos dudado ni un segundo en recurrir a ella para descubrir qué nos deparará este año en cuanto a moda se refiere.

1. Las palmeras y los estampados tropicales

“Algunas de las tendencias más importantes de SS20 —es decir, temporada Primavera/Verano para aquellos que no lo sepan— son los estampados tropicales”. Y si no quedara claro, Murillas nos da una referencia que todos conocemos y amamos: “JLo en el revival del look que llevó en los Grammy en los 2000” y que, por supuesto, reafirma “la tendencia masiva de la vuelta a los 2000”. Un ejemplo claro que no duda en llevar a la práctica con la cantante catalana Bad Gyal, con un vestido de esa misma colección de Versace en tonos fucsias.

2. Revival de los 90 y los 2000

Como ella misma dice, “es innegable el boom del vintage de los 2000 y la obsesión por prints y diseños icónicos de las marcas top del momento como Dolce & Gabbana, Dior de John Galliano, el Gucci de Tom Ford, Vivienne Westwood o el rebrote de marcas como Fiorucci o Juicy Couture”.

También estamos experimentando una vuelta a los años 90 que va “más allá de los logos grandes de pasadas temporadas” y que se deja ver a través de “siluetas de la época, pantalones rectos y muy baggies, el juego de volúmenes entre lo crop y el XXL, reediciones de zapas clásicas de los 90 o gráficos inspirados en la cultura del graffiti, que que por cierto vuelve con fuerza como expresión cultural de la generación Z”, señala la estilista de Bad Gyal.

3. Sofisticación del street wear

Gracias a marcas como Off-White del genio de la moda (¡y DJ!) Virgil Abloh, Alyx, Heron Preston o Yeezee, la moda urbana está cada vez más aceptada. “Las marcas high fashion lo están adoptando como una parte más de sus colecciones, incluso a veces con líneas especiales de performance y con colaboraciones, como por ejemplo Dior con Nike o Prada con Adidas”.

Silvia Bianchi, estilista de moda

Ha trabajado como estilista para artistas nacionales como Gata Cattana, La Zowi, Delaporte, Flaca o Dellafuente, y si algo sabe es localizar y representar las tendencias.

4. Las caras tapadas

Las máscaras y las caras tapadas, “ya sea por filtros de Instagram o por telas van a seguir siendo tendencia y a consolidarse entre el público general”. Nos comenta Bianchi que “la cara se ha convertido en una herramienta fundamental para la definición de identidad y originalidad”, ya sea por utilizar un nuevo filtro que hemos conseguido o porque se quiera reivindicar el anonimato.

5. El upcycling

Para Bianchi es seguramente una de las tendencias que más le interesan en este momento. “Me gusta muchísimo el trabajo de Rocío Alvarez, que selecciona y trabaja piezas vintage como si fueran joyas. Y tiene claro que “la búsqueda de piezas originales y únicas” está calando cada vez más entre la gente.

Y por último, ¿continuará la relación de amor entre cantantes y moda?

Hay muchos cantantes que son imagen de marcas “como ASAP Rocky en Dior, Jared Leto para Gucci… Los artistas cada vez se preocupan más por su imagen y la moda en general. Creo que la pionera fue Madonna y luego Lady Gaga”, nos cuenta Murillas, que si algo tiene es experiencia trabajando con artistas en el mundo de la moda.

Para Silvia Bianchi, “los artistas musicales ya funcionan como iconos de la moda. La sobreexposición de sus vida hace imprescindible que sigan las tendencias y se preocupen por su imagen todo el rato”. Para ella, una de sus favoritas es Ama Lou. “Me parece increíble su forma de vestir y su naturalidad”. Para la estilista que ha trabajado con Delaporte o La Zowi uno de los mayores retos es “utilizar la moda como una herramienta de expresión pero sin perder su identidad y naturalidad”.