Ashley Graham manda un mensaje reivindicativo con la primera foto de su bebé

Ashley Graham es una de esas mujeres que se han pasado la vida reivindicando cosas y consiguiendo objetivos. Ella fue una abanderada del body positive y logró convertirse en una top model con una talla que no se correspondía con el canon establecido en las pasarelas.

Ahora que se ha convertido en madre por primera vez, no iba a cambiar su forma de ser, y nos ha presentado a su pequeño con una foto que tiene, también, tintes reivindicativos. Y es que, lo suyo, siempre ha sido apostar por la naturalidad.

“Recuerdo tener en mis brazos a Isaac por primera vez y decirle a Justin: ‘Ahora somos familia para siempre’”, explicaba junto a la imagen de los tres. Una imagen en la que podemos ver al pequeño enganchado al pecho de su madre. Y es que la lactancia materna es uno de los temas que está empezando a dejar de ser tabú gracias a la exposición de muchas celebrites que han normalizado esta práctica tan humana pero a veces tan incomprendida, que le pregunten a Patricia Montero.

“Tengo muchas razones para estar agradecida; todo el amor y el apoyo de esta increíble comunidad, un marido increíble y un hermoso bebé que me ha abierto los ojos a lo increíble que es realmente este mundo”, añadía.

Aunque el pequeño nació el pasado 18 de enero, no se ha pronunciado hasta ahora. Y lo ha hecho para anunciar su podcast Pretty Big Deal en el que ha dado todos los detalles del nacimiento.

El parto tuvo lugar en su casa y duró 6 horas. En el programa cuenta cómo ha vivido esta etapa: “Mi cuerpo tuvo que pasar por un cambio muy grande, y al experimentar eso y ver que lo he conseguido me he sentido empoderada, y quiero que otras mujeres se sientas así, que crean que son invencibles”.

Asegura que se planteó el embarazo como un reto que había que superar y decidió continuar con su vida ajetreada y cuidando su dieta y rutina de ejercicios. De hecho, su marido, Justin Ervin, que ha documentado todo el proceso, asegura que no canceló su clase de yoga ni el día del parto.