La Oreja de Van Gogh tendrá single en marzo y disco en septiembre

Hace una semana os contábamos que el octavo álbum de estudio de La Oreja de Van Gogh estaba muy cerca. Lo que no nos imaginábamos es que estuviera tan cerca. Según ha desvelado Pablo Benegas a El Diario Vasco en una entrevista exclusiva con Ricardo Aldarondo, los donostiarras estrenarán su nuevo single en marzo y el lanzamiento final está previsto para septiembre.

Terminará así un proceso de casi dos años de trabajo para la composición y grabación de este álbum del que confiesan estar seguros de que "ha quedado impresionante. Os va a encantar. Ha sido un año y medio escribiendo las canciones. La verdad es que cada vez cuesta más. Por la autoexigencia y porque con los años la mirada se va complicando. Las canciones siguen durando tres minutos pero todo tiene muchos más ángulos y es más complicado de sintetizar".

Después de este largo proceso, La Oreja de Van Gogh ha pasado tres semanas de 'encierro' y 'aislamiento total' en los estudios Du Manoir en Las Landas (Francia) como viene siendo habitual en sus últimos seis discos: "Es un lugar maravilloso que lo tiene todo. Estamos cerca de casa, a una hora y pico en coche, pero aislados. Podemos estar las 24 horas concentrados en el disco. Pero si un día alguien necesita venir a casa, estamos al lado y eso también nos da tranquilidad. Cada uno nos montamos nuestro miniset personal en nuestra habitación. Haritz tiene una batería eléctrica, yo llevo mis guitarras, Xabi un teclado... Así que estamos todo el tiempo practicando, buscando ideas o preparando la parte que nso toca luego grabar, mientras otro está en el estudio haciendo su parte. Es un ambiente de trabajo continuo".

Pablo y nuestro amigo @raldarondo hablando de la grabación del disco para @diariovasco. pic.twitter.com/FIEvPzy44q — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) February 3, 2020

En ese ambiente La Oreja de Van Gogh ha dado vida a quince canciones de las que finalmente once conformarán su octavo proyecto musical de estudio. Unas canciones y un disco que de momento no tienen título definitivo: "No es que queramos hacernos los interesantes, es solo que aún no tenemos decidido ni el single. Es más, no tenemos cerrados ni los títulos de las canciones".

Para la grabación de este trabajo han contado con la producción de Paco Salazar que según asegura Pablo Benegas a El Diario Vasco "ha sacado lo mejor de nosotros y nos ha llevado a otro lugar. Ha sido un descubrimiento impresionante y nos ha confirmado que este no es un disco más de LOVG. Queríamos que fuera un disco especial y sentimos que hemos conseguido que así sea. Tiene una habilidad especial para encontrar sonidos. Creo que no me voy a equivocar si digo que es el disco que mejor suena de todos los que hemos grabado. Creo que será un sonido más crudo, más orgánico, de banda compacta. No hay un hilo conductor en las letras pero hay muchos diálogos, entre parejas, entre padres e hijos, sí, hay muchas conversaciones".

El anuncio del fin de grabación no ha llegado solo. El grupo donostiarra ya ha anunciado gira norteamericana entre mayo y junio. Las entradas ya están a la venta y les hará recorrer 17 ciudades. Todo apunta a que seguirán en su línea que en 2017 hizo que agotaran entradas en 14 ciudades de Estados Unidos.