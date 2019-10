¿Qué pasó en La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco y Pereza?

La historia reciente de la música en nuestro país tenía un buen puñado de bandas que conquistaron las listas de ventas convirtiendo sus discos en algunos de los más vendidos de la historia de España. El Canto del Loco, Pereza o La Oreja de Van Gogh acumularon millones de seguidores antes de protagonizar algunos de los momentos más duros para el pop nacional.

Con la prudencia y la ventaja que da analizar después de tantos años lo que sucedió en esos grupos, cada uno debe decidir si hemos perdido a bandas como ECDL o Pereza o ganado a solistas como Dani Martín, David Otero, Rubén Pozo, Leiva y Amaia Montero.

Si ya tienes clara tu respuesta y quieres saber lo que pasó en los momentos claves de estos tres grupos, coge un paquete de pañuelos y prepárate para viajar al pasado a través de los protagonistas de estas historias.

La Oreja de Van Gogh

Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde estuvieron en el germen de La Oreja de Van Gogh: una banda de versiones llamada Los Sin Nombre que hacía versiones de clásicos rock.

Cuando Pablo Benegas conoció a Amaia Montero en una cena de amigos, la historia de la música en España vió nacer La Oreja de Van Gogh. Su carrera fue tan meteórica como exitosa pero nadie esperaba lo que iba a suceder en 2007. La cantante decidía abandonar el grupo para iniciar su carrera en solitario.

La Oreja de Van Gogh decidió, no sin bastantes dudas, no disolver la formación, aunque las dudas les acompañaron en sus nuevos inicios con su nuevo fichaje: Leire.

"Cuando Amaia nos dijo que quería comenzar su carrera en solitario fue como tirar del freno de mano a 200 km/h. Había sido una década de una intensidad irreconciliable con nuestras vidas de antes pero aquella tarde se frenó en seco. Fue como hacerse adulto de un día para otro. Después de un par de semanas muy complicadas, de mucho miedo y conversaciones entre nosotros, tomamos la decisión de continuar con el grupo sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Lo único que teníamos claro era que queríamos seguir juntos" explicó el grupo hace unas semanas en sus redes sociales.

"La cuestión es que un viernes de otoño de 2007 decidimos celebrar nuestra decisión y nos fuimos a cenar los cuatro. Ya en el restaurante, Xabi nos sorprendió con cuatro ejemplares del maravilloso libro de David Trueba 'Cuatro Amigos'. Había escrito en la portada de cada uno de ellos una palabra. Al juntarlos completaban la frase “solo juntos tiene sentido”. Fue muy emocionante. Nos abrazamos y lo celebramos sin piedad. Aquella noche sentimos que juntos éramos invencibles y comprendimos que La Oreja de Van Gogh no era una historia de música, era una historia de amistad". Ya os había dicho que os iba a hacer falta un paquete de pañuelos.

La relación entre Amaia Montero y el resto de componentes de LOVG fue fría en sus inicios aunque las aguas han vuelto a su cauce y la cordialidad se ha impuesto sobre cualquier posible rencor.

El Canto del Loco

El Canto del Loco es una de estas bandas que han marcado nuestra adolescencia. El grupo formado por Dani Martín e Iván Ganchegui, al que posteriormente se sumarían David Otero, Jandro Velázquez y Chema Ruiz, con el paso de los años fue diciendo adiós a distintos miembros por distintas razones.

Lo que nació con ilusión, acabó convirtiéndose en un asfixio para los integrantes que formaban el El Canto del Loco, un motivo que los animó a emprender sus caminos por separado en 2010.

Sobre ello habló Dani Martín sincerándose por primera vez sobre el desmembramiento de la banda madrileña: "Tenía que suceder. En aquel momento se había acabado la ilusión que a lo mejor hizo que hiciéramos todo lo que hicimos. De repente todo el mundo estaba de acuerdo en que había que parar. Tú decides darte un tiempo. En ese tiempo, uno de los dos o los dos conoce a otra persona y ese nuevo proyecto le enamora. El Canto nos fuimos separando desde que empezamos al principio y llegamos al final, y llegamos tres personas que fuimos Chema, David y yo. Y con un cúmulo de situaciones y de historias, de cosas que nos fueron minando para que nos separáramos. A mí personalmente la muerte de mi hermana, las personas que gestionaban nuestras giras cosas feas que ya se han hablado y todo el mundo sabe, el llevar 9 años juntos haciendo canciones metidos en una furgoneta... Todo eso te hace perder la ilusión. Entonces buscamos una manera de encontrar de nuevo la ilusión".

Palabras refrendadas también por otra de las partes importantes de ECDL, David Otero: "Cuando yo estaba en El Canto del Loco había una parte de mí que estaba reprimida".

Cada uno puede interpretar las palabras de Dani Martín como un cierre de etapa de El Canto del Loco para siempre pero muchos no pierden la esperanza: "Tengo un gran recuerdo de mi primo y yo metidos en una habitación componiendo. Mi primo Chema y yo componiendo en La Manga componiendo. Tengo el recuerdo de Iván haciendo canciones conmigo en su casa. Aquello que pasó entre esas personas, para mí eso fue El Canto del Loco pero creo que no teníamos una estructura. Hubiéramos terminado haciendo de algo tan brillante y bonito, algo agotador, asfixiante y agonizante. El saber terminar las cosas en la vida, no siempre poder darte el abrazo. Es imposible que todo el mundo sonría del mismo modo o se enriquezca de la misma forma".

Pereza

Rubén y Leiva. Leiva y Rubén. Ellos eran Pereza, una de las bandas pop-rock más queridas del siglo XXI. Su historia fue breve pero plagada de éxitos. Cuando decidieron separar sus caminos, tocó empezar de cero de nuevo.

En marzo el diario El País entrevistó a Leiva que dió su versión de lo sucedido en la separación del grupo: "No fue una ruptura personal, sino artística. Nuestros estilos comenzaban a ser muy distintos". Los primeros pasos fueron duros: "En nuestro último concierto como Pereza habíamos reunido a 20.000 personas. En mi primero como Leiva, en Burgos, 350. Fue una bajada de humos. Pero era feliz. Aunque perdiese 3.000 euros por actuación".

Rubén Pozo, la otra mitad de Pereza también dió en ABC como fue el proceso de separación: "Nos sentamos para confeccionar un repertorio de Pereza y teníamos mcuhas canciones, tanto Leiva como yo, y nos fue imposible hacer un repertorio. No nos poníamos de acuerdo y pensamos que lo mejor era tirar cada uno por su lado, porque era imposible consensuar un repertorio para la banda. No tengo ni idea de lo que pasará. Yo estoy con mi grupo satisfecho y contento, el futuro no lo sé porque no soy adivino. Estoy muy imbuido en un proyecto que me llena profundamente y me desarrolla como artista y música y no pienso en nada más. El futuro, que sea lo que sea. Vivo el presente y trabajo el presente".

Ambos son ahora felices y recuerdan su pasado conjunto con una sonrisa en los labios. Las palabras de Leiva sirven como resumen perfecto de que a veces es mejor seguir lo que te dice el corazón: "Me siento orgulloso, no por la venta de los discos, porque yo vivo de los directos. Pero me hace especial ilusión ver que Rubén es mejor músico ahora. Que yo soy mejor músico ahora. Que los dos tomamos la decisión adecuada al parar ese proyecto y que hemos aprendido de esa decisión".