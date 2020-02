Despiértame cuando te vayas será lo nuevo de Edurne

El séptimo álbum de estudio de Edurne sigue avanzando paso a paso pero con rumbo firme hacia su lanzamiento final esta primavera. Pero antes de que eso suceda, el próximo 14 de febrero tendremos un nuevo single que poder llevarnos a la boca y a los oídos: Despiértame cuando te vayas.

Así lo ha confirmado la solista madrileña a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales donde ha querido dar algunos detalles sobre esta nueva canción incluida en su próximo proyecto musical.

"El 14 de febrero Despiértame cuando te vayas, un nuevo adelanto de mi nuevo disco. Es una de las canciones más especiales del álbum y está compuesta por Xabi San Martín de La Oreja de Van Gogh. El destino nos une casi 15 años después de Amores dormidos" escribía Edurne completamente enanorada de este tema a juzgar por el emoji que acompaña esta publicación

En el post de redes sociales se adivina además la que parece que podría ser la letra de esta canción que recogerá el testigo de No vives por mí, su anterior sencillo, otro de los temas que tienen un significado especial para ella como ya os contamos en LOS40.com.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 4 Feb, 2020 a las 10:26 PST

Además de No vives por mí y el inminente Despiértame cuando te vayas, Edurne ya nos ha presentado Demasiado tarde (junto a Carlos Baute). "Tengo muchas ganas de mostrar todo lo que estoy haciendo. En estos cuatro años he probado muchos temas, he estado componiendo sin parar, pero no me convencía lo que estaba creando... hasta que llegó Demasiado tarde. Sé que esto es con lo que quiero volver. Me gustaría que hubiera pasado menos tiempo pero, desde que he vuelto a la música, no pienso parar". Así anunciaba Edurne su esperadísimo regreso musical.

Cuando su séptimo disco vea la luz se pondrá fin a cinco años de ausencia discográfica desde el lanzamiento de Adrenalina (2015). Un proceso que culminará el próximo 18 de junio en la sala But de Madrid donde presentará su nuevo álbum y que servirá como pistoletazo de salida de su nuevo tour.

Un disco más moderno, más actual y centrado en el pop latino: "Estoy pendiente de cada detalle, nunca había estado tan involucrada. En los otros discos hice adaptaciones de algunas letras y esta vez tenía muchas ganas de sentarme a componer yo misma. Además, trabajo con un equipo maravilloso que me da tranquilidad y confianza. Es genial poder expresarme como nunca antes lo había hecho". Todo estaba previsto para que el disco llegara en la primavera de 2020 pero de momento no hay confirmación oficial de fecha exacta por parte de la solista madrileña.