De Coldplay a The Black Eyed Peas: la cuenta atrás de la lista, en vídeo

Esta semana la lista de LOS40 se abre y se cierra con nombres foráneos. En el puesto 40, como farolillo rojo, están los británicos Coldplay con Orphans, tras un recorrido que le llevó hasta el puesto #15 como posición más alta. Y ocupando la primera plaza, The Black Eyes Peas y J Balvin con Ritmo. Una curiosidad de esas que tanto nos gustan: si Ritmo se basa en el tema The rhythm of the night, de Corona, Coldplay grabaron en su día (en 2011) el tema Every teardrop is a waterfall, que también se basaba en un clásico del eurodisco de título muy parecido: Ritmo de la noche, popularizado por Mystic en 1990. En el vídeo de la parte superior puedes disfrutar de la cuenta atrás con ambos vídeos y todos los que hay entre medias. También, recordamos las tres canciones que nos abandonaron: Circles, de Post Malone, Superpoderes, de Leiva, y How do you sleep?, de Sam Smith.