¿Qué es la ‘Medusa’ en el nuevo hit de Jhay Cortez, J Balvin y Anuel AA?

Medusa, así se llama la última canción de Jhay Cortez, J Balvin y Anuel AA. Y no, el título no hace referencia al ser de la mitología griega que convertía en piedra a todo aquel que se atrevía a mirarle a los ojos. Bueno, en realidad, sí. Porque ese ser es el que inspiró el logo que Gianni Versace adoptó en 1993 para su firma.

“Históricamente, la medusa siempre ha representado el triunfo de la razón sobre los sentidos en nombre de la virtud. Su ambiguo y fatal encanto aparece en las creaciones de varios artistas de todas las épocas. Se consideraba una alegoría por el poder de la mirada y se convirtió en el paradigma de la visión de los artistas”, podemos leer en la web de Versace.

Aunque no se sabe exactamente por qué Gianni escogió un logo tan barroco y abigarrado que rompe con las reglas minimalistas que se imponen en el marketing, lo cierto es que definía muy bien su propuesta basada en el exceso.

“A pesar de su tradición de hechicera y de convertir todo lo que miraba en piedra, Gianni Versace seleccionó a la mítica mujer como su emblema por su ineludible poder de atracción y su capacidad para paralizar a cualquiera que fuera lo suficientemente débil como para ceder a la tentación de mirarla", explica la firma.

Algunos sitúan el origen del logo en la infancia del diseñador. Creció en Reggio di Calabria, una ciudad del sur de Italia. Allí, él y Donatella solían jugar en las antiguas ruinas que había en la villa. En uno de los mosaicos de aquel lugar había una cabeza de Medusa.

Fundó su firma en 1978 pero entonces el logo era su propio nombre. No fue hasta 1993 cuando incorporó el logo de Medusa que ya es tan icónico y que tanto le recordaba a su infancia.

“Aunque trágica, la historia de Medusa es un relato de eterna belleza, fuerza y empoderamiento. A pesar de contar con serpientes, en lugar de cabello, hizo que su mirada irradiara toda su belleza, lo que hacía imposible esquivarla”, leemos en su web. Un sentimiento que provoca el estilo de Versace.

Cultura Hip Hop

La firma de Gianni siempre estuvo muy ligada al Hip Hop y ayudó a darle estilo e identidad al género urbano que se veía identificado en esa idea barroca del exceso.

En 1995 The Notorious Big se puso las gafas de sol Versace Medusa en el vídeo de One more chance y hubo mucha gente que empezó a interesarse por ellas. El rapero las convirtió en una de sus señas de estilo. Cuando fue asesinado en 1997, tan solo dos semanas después lanzaron el último vídeo que había grabado, Hypnotize. Allí volvíamos a verle con ese modelo de gafas. Sus ventas se dispararon y algunos dicen que fue él el que le dio popularidad a la firma.

De hecho, en 2018, Versace volvió a lanzar sus icónicas gafas en una nueva versión revisada que llevaba el apelativo del rapero, Biggie.

Lo cierto es que tanto él como 2Pac, introdujeron Versace en la cultura Hip Hop y sigue siendo estandarte de lo urbano a día de hoy. Aunque su universalidad es tan grande que todo tipo de artistas llevan sus colecciones aunque su género sea más pop como Katy Perry o Camila Cabello.

Jhay Cortez, J Balvin y Anuel AA han querido hacerle un guiño: “Gasté 30 mil en la Medusa (Versace). Ella siempre que quiere me usa (Eh). Aquí si la saca la usa, usa, usa. Qué cojones, aquí se gasta chavos con cojones (con cojones)”, dice la letra. Una clara apuesta por la firma.