Dua Lipa es Nº1 esta semana con ‘Don’t start now’

Don’t start now, el single de adelanto del segundo disco de Dua Lipa, Future nostalgia (que saldrá el 3 de abril) es número uno de LOS40 desde este sábado. La cantante de origen kosovar alcanza la posición de honor después de 14 semanas en lista y tras una subida de cinco posiciones. Es la cuarta canción de la joven artista que alcanza el primer puesto; antes lo lograron New rules (2017), One kiss, con Calvin Harris (tres semanas no consecutivas en 2018) y Kiss and make up, con BlackPink (2019).

La expectación generada por su regreso ha desbaratado cualquier percepción de que Dua Lipa es una artista de éxito fugaz. Don't start now ha sido número dos de ventas en el Reino Unido y top 10 en Estados Unidos. El tema está compuesto por el mismo equipo que escribió New rules, con la participación añadida de la propia Dua Lipa. La gran acogida de su primer disco parece que tendrá continuación con el segundo, y con una gira que pasará por España dentro de poco: el 26 de abril en Madrid y el 28 en Barcelona, por supuesto de la mano de LOS40. Será una gozada ver en directo a una de las cantantes más grandes de la actualidad, a quien felicitamos por este número uno.