Dua Lipa anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Dua Lipa ha confirmado que la gira europea de Future Nostalgia, nombre de su nuevo disco cuyo lanzamiento está previsto para 2020, pasará por España.

El WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona acogerán los días 26 y 28 de abril respectivamente. Será el inicio de una gira que pasará por más de una veintena de ciudades europeas entre las que destacan lugares como Milán, París, Londres, Manchester, Berlín o Dublín, donde finalizará el 19 de junio un tour del que ya nos había dejado algunas pistas en su perfil oficial en Facebook.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo 5 de diciembre a las 09:00 horas en Live Nation, la red Ticketmaster (FNAC + Halcón Viajes) y El Corte Inglés.

Desde el equipo de Dua Lipa destacan que se están tomando medidas para evitar la reventa o adquisición de entradas en canales no oficiales. Para ello, se recuerda a los fans que solo deben adquirir su entrada a través de los canales oficiales mencionados. Además, existirá un número limitado de tickets para comprar por persona.

Parte del dinero obtenido con la venta de todas las entradas irá destinado a las organizaciones Unicef y Sunny Hill Foundation.

Future Nostalgia

Hasta ahora hemos descubierto el primer sencillo de Future Nostalgia. Don't start now es la tarjeta de presentación del segundo álbum de estudio de Dua Lipa que ya es un éxito mundial con más de 170 millones de streams hasta la fecha. En iTunes Global ha alcanzado el puesto #1 y también se encuentra en el top 10 de todas las radios europeas y estadounidenses.

Su interpretación en directo de Don’t Start Now en galas como la de los EMAs, los AMAs y los ARIAs ha deslumbrado y deleitado a millones de espectadores y fans de todo el mundo en los últimos meses.

Dua Lipa ha explicado que con Future Nostalgia quería "salir de mi zona confort y desafiarme a mí misma a hacer música que sintiera que podía estar a la altura de algunas de mis canciones clásicas favoritas del pop, sin que por esto perdiera la frescura y la originalidad. Me han inspirado muchos artistas en este nuevo disco, desde Gwen Stefani hasta Madonna, Moloko, Blondie y Outkast, por nombrar sólo algunos. Debido al tiempo que pasé de gira con mi banda, quería que Future Nostalgia captara mucho más la esencia y la fuerza del directo, pero mezclado con la producción electrónica moderna. Mi sonido ha madurado un poco a medida que he ido creciendo, pero quería mantener la misma sensibilidad pop que tenía en el primer disco. Recuerdo que iba de camino a un programa de radio en Las Vegas pensando en la dirección de este nuevo disco y me di cuenta de que lo que quería hacer era algo nostálgico, pero que también tuviera algo fresco y futurista".

Será la primera vez que Dua Lipa aterrice con su gira en nuestro país en el que sí ha ofrecido alguna actuación íntima (como durante su reciente visita a Madrid para YSL) o como su estelar show durante LOS40 Music Awards 2018 en el que triunfó y cantó a dúo con Pablo Alborán su hit Homesick.