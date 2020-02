Hayley Williams debuta en solitario con Petals for armor

Como ya te contamos hace unas semanas, Hayley Williams tiene todo listo para la publicación de su primera aventura musical en solitario. La vocalista de Paramore ya ha publicado Petals for Armor I EP, la primera parte de su álbum de debut como solista que llegará finalmente a todas las tiendas el 8 de mayo.

Este EP se trata de una colección de cinco canciones de la que ya estrenó Simmer y Leave it alone y del que ahora ha elegido Cinnamon para continuar presentándolo. Todos ellos formarán parte de esta primera parte junto a Creepin' y Sudden Desire completando el listado definitivo de este primer fragmento.

Dirigido por el mismo director que los dos primeros singles, Warren Fu (Paramore, The 1975, The Strokes), cierra la trama que comenzó con Simmer, seguida por Interlude y por Leave It Alone y ahora cierra con Cinnamon. Simmer sonó por primera vez en BBC Radio 1's Live Lounge junto con la versión de Don't start now de Dua Lipa.

En ella cuenta cómo tratar y controlar la rabia, la ansiedad o la desesperación tras una ruptura. El vídeo, por su parte, representa la superación del antiguo yo para convertirse en una persona nueva y comenzar una nueva etapa, dejando atrás toda la negatividad arrastrada durante años.

"Hay muchos temas tratados en el álbum como un todo y pensé que era mejor separar algunos de estos temas para poder dar tiempo a todo el mundo a digerir algunas de las canciones antes de pasar a las siguientes [...] Es una manera de incluir a la gente en el viaje de la misma manera que yo lo he experimentado" ha explicado Hayley Williams.

Producido por Taylor York, principal colaborador de Hayley en su proyecto Paramore, Petals for armor llegará via Atlantic Records (Warner Music) el próximo viernes 8 de mayo.