Jonas Brothers ya tiene listo su nuevo disco

Para los Jonas Brothers el 2020 ha comenzado tan bien como terminó el 2019 que marcó su regreso tras más de 6 años de ausencia. Con Happiness begins demostraron que siguen teniendo la clave del éxito a buen recaudo y parece que muy pronto podrían volver a tener su nombre entre los primeros puestos de las listas de ventas.

Según han desvelado Nick, Joe y Kevin Jonas en Capital FM, un nuevo disco está en marcha. Durante el fin de semana de los Grammy ya tuvimos un breve adelanto en forma de nuevo sencillo que se estrenó en la misma ceremonia de entrega y durante el espectacular concierto previo que ofrecieron en Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Jonas Brothers estrenó allí Five More Minutes, una nueva canción no incluida en su disco de regreso. Una balada de amor cuya inspiración son las tres mujeres en la vida de los tres artistas. El primer sencillo de lo que está por venir: "Queríamos adelantar que tenemos un nuevo álbum en marcha. Era nuestra manera de explicarlo sin decirlo".

Nick Jonas además disparó las alertas de toda la industria, los medios y sus seguidores asegurando que llegará muy "pronto. Mucho más de lo que realmente creerías. Está hecho. Esa es la parte genial, el álbum está hecho y hay mucha más música que en realidad está a punto de llegar".

Hasta tal punto su nuevo álbum de estudio, el séptimo de su carrera, está preparado que Jonas Brothers en boca de Nick ha confirmado que este nuevo proyecto contará "con una o dos colaboraciones".

Queda poco más de una semana para que Jonas Brothers vuelvan a España en concierto y habrá que tener los ojos (y las orejas) bien abiertas por si hay novedades de este nuevo disco de estudio que tienen en la recámara.

Las fechas para sus dos shows en nuestro país serán el 16 de febrero en el Wizink Center de Madrid y el 17 de febrero Palau Sant Jordi de Barcelona.