Anuel AA - Keii [2020]

Está claro que la comunidad latina trabaja a destajo en lo que a música se refiere. Ahora que lo del disco está sobrevalorado y lanzar singles se ha convertido en la tónica general, los líderes de esta tendencia no paran de estrenar temas.

Buen ejemplo es Anuel AA. Esta misma semana lanzaba tema con Jhay Cortez y J Balvin, Medusa. Ahora, llega en solitario con Keii, un tema en el que hace un repaso a algunos de los éxitos del urban latino de los últimos tiempos.

Se monta su propio Crepúsculo, que nos permite verle con colmillos, como a su chica, la del vídeo, que no Karol G. No es que tenga mucho que ver con la saga de los vampiros que tanta popularidad obtuvo, pero es lo que tiene un fenómeno tan a lo grande, su éxito nos hace asociar cualquier historia de vampiros a su recuerdo. Claro que esta chica, como dice su canción, prefiere sexo que no amor, todo lo contrario que Edward y Bella.

El caso es que, este nuevo tema de Anuel AA es un ejemplo más de eso que caracteriza al urban latino, la colaboración constante. Y no porque nadie cante con él, que en esta ocasión llega solo, sino porque menciona algunos de los éxitos de sus compañeros como Callaíta de Bad Bunny, Hasta abajo de Don Omar, X de J Balvin y Nicky Jam, Taki Taki, Con calma, Te boté o el remix de Daddy Yankee y Lunay.

En el vídeo se va de boda, debe estar preparándose para la suya porque recordemos que está prometido aunque, de momento, parece que la pareja de no se decide a poner fecha o, por lo menos, no la han compartido.