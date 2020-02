‘Stupid Love’ de Lady Gaga: se filtra la supuesta imagen de su videoclip

Al parecer, hay algo que Lady Gaga no puede evitar: las filtraciones. Tras protagonizar las redes sociales por la difusión clandestina de su nueva canción Stupid Love, la cantante ha vuelto a convertirse en la protagonista de Internet.

Y no, no ha sido por la confirmación de su relación. Se ha filtrado la supuesta imagen del look que nuestra protagonista mostrará en el videoclip de este nuevo sencillo. Y hemos de decir que responde a un estilo de lo más anime.

#StupidLove, el sencillo de Lady Gaga, es tendencia porque se filtró esta supuesta imagen de su video musical. pic.twitter.com/shNcGcFw78 — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) February 8, 2020

En la foto, Lady Gaga aparece con un atuendo muy pinky. Tanto sus labios, como su pelo, sus uñas, su maquillaje, los adornos de su cara y el conjunto que luce aparecen con un color rosa chicle de lo más Barbie y, a su vez, anime. Hasta la posición con la que posa responde a este estilo. ¡La Gaga más cursi!

Como era de esperar, los usuarios han inundado las redes sociales con mensajes de todo tipo. Desde aquellos que la comparan con la villana de Power Rangers a otros que aseguran que es la propia artista la que se encarga de filtrar todos estos detalles de su nuevo proyecto.

Un nuevo proyecto del que practicamente conocemos todo y que hemos podido escuchar al completo. De él, tal y como explica Alberto Palao, podemos desvelar que "se trata de un deja vu que nos devuelve a la Gaga más mainstream en un uptempo que algunos ya definen como un Born This Way ochentero". Todo lo retro vuelve, hasta para la reina de los Little Monsters.

Y tú, ¿qué crees que ofrecerá Gaga en el videoclip de su regreso musical? ¿Intentará recrear la historia de los Power Rangers? ¿Se convertirá en un personaje de alguna serie anime? ¡Tendremos que esperar para saberlo!