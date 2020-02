Joaquin Phoenix: Angy se emociona con estas palabras de su discurso

Si hay un gran protagonista de los Oscar 2020, al margen de la película coreana Parásitos, ese es Joaquin Phoenix que vivió su gran noche. Recibió su primer Oscar, después de tres nominaciones previas y todo fueron alegrías en una noche llena de sorpresas.

Lo primero que llamó la atención fue su actitud con Rooney Mara, su pareja. En todo momento hubo gestos de complicidad entre ellos que no dejaron de demostrar el momento romántico que están viviendo. Es impagable la foto del final de la noche, comiendo una hamburguesa sentados en el suelo y ella con unas converse en lugar de taconazos.

Eso sí, no la mencionó en su discurso de agradecimiento. Ese momento lo reservó para alabar el trabajo de sus compañeros, para reivindicar la importancia de alzar la voz contra determinadas injusticias, para recordar a su hermano fallecido en 1993, todo un ídolo juvenil de los 90 y para reconocer que su actitud no siempre ha sido la adecuada.

Un discurso con mucha enjundia que ha querido destacar Angy en sus redes sociales. “Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y robar a su bebé, a pesar de que sus gritos de angustia son inconfundibles. Luego tomamos la leche que está destinada a su ternero y la ponemos en nuestro café y nuestros cereales." 😢🐮 “, ha destacado del discurso del actor la cantante y actriz española.

“Cuando usamos el amor y la compasión como nuestros principios rectores podemos crear un sistema de cambio”, es otra de las frases de su discurso que le ha llamado la atención. Pero hay más.

"He sido egoísta, cruel a veces, alguien con quien era difícil trabajar y estoy agradecido de que muchos en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad, y eso es cuando somos lo mejor de nosotros, cuándo nos apoyamos los unos a los otros, no cuando renegamos de alguien por errores del pasado, si no cuando nos ayudamos a crecer, cuando aprendemos los unos de los otros, cuando nos guiamos mutuamente hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad”, terminaba destacando.

Un mea culpa que ha emocionado a muchos. “Parte del discurso de Joaquin Phoenix cuando ha recogido su primer OSCAR. (Debería tener ya un par... ❤️) GRACIAS. Te quiero”, terminaba escribiendo Angy.