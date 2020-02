Elton John: David Beckham le felicita con mucho cariño por su Oscar

A estas alturas conocemos de sobra la estrecha amistad que une a la familia Beckham con Elton John. Comparten vacaciones, fiestas, celebraciones y muchos momentos que los convierten casi en familia.

De ahí que el ex futbolista no haya dudado en hacer pública su alegría por el premio que ha recibido el cantante. “Despertar con esta noticia esta mañana me emocionó y me enorgulleció porque conozco el trabajo que se ha dedicado a esto y demuestra que si trabajas lo suficiente, suceden grandes cosas ♥ ️ felicidades, los amamos a ambos @eltonjohn @davidfurnish @rocketmanmovie ♥ ️”, escribía en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 10 Feb, 2020 a las 3:23 PST

Y es que Elton John lograba alzarse con la estatuilla a la mejor canción original por (I’m gonna) love me again de su biopic Rocketman. Es ya su segundo Oscar.

El primero lo ganó en 1995 con Can you feel the love de El rey león. En esta ocasión, Disney era rival con su tema para Toy Story 4 y el de Frozen 2. Pero la factoría, en esta ocasión, se ha quedado sin el premio.

“Gracias a Bernie que ha sido una constante en mi vida. Cuando estaba jodido, cuando era normal, él estaba allí para mí”, empezaba su discurso Elton John que no quiso olvidarse del compositor que le ha acompañado durante toda su carrera, Bernie Taupin.

Subió al escenario a interpretar el tema con la excentricidad a la que ya nos tiene acostumbrados con sus outfit. Pantalón negro y chaqueta morada con gafas a juego. Sentado al piano y con todo el talento que siempre derrocha en sus actuaciones.

El Oscar fue un aliciente más para disfrutar de la fiesta de después que, como cada año, organizó en beneficio de su fundación contra el sida. Una fiesta por la que pasaron muchos rostros conocidos, entre ellos, los de algunos españoles: Paz Vega, Jon Kortajarena y Mar Flores.