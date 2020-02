¿Qué es ser un “wack”, la palabra que ha puesto de moda Rosalía?

Rosalía está en boca de todo el mundo. ¿La razón? Es una de las artistas del momento. Su innegable talento, su personalidad a la hora de salir al escenario y el enorme flow que tiene, la han convertido en una de las divas pop actuales. Y sí, ¡ya ha conquistado el mercado americano!

De hecho, Rosalía pasa más tiempo al otro lado del charco últimamente que en su Barcelona natal. De este modo, últimamente la vemos con estrellas de la talla de Kylie Jenner, Drake o Xtina Aguilera. Y, claro, con todos ellos tendrá que hablar inglés. Es normal que pasando tanto tiempo allí, la intérprete de Juro Que haya cogido expresiones anglosajonas en su forma de hablar. ¿A quién no le ha pasado?

El pasado sábado, Rosalía volvió a romper Twitter con una contundente frase (ya lo hizo cuando expresó su opinión sobre VOX). Esta vez, la joven de 26 años escribió un mensaje feminista muy claro: “Si le dices a tu novia que por qué no se depila eres un wack”.

Si le dices a tu novia k pk n se depila eres wack — R O S A L Í A (@rosalia) February 8, 2020

Pero, ¿qué significa wack, la palabra anglosajona que usa la estrella en este mensaje? Por el contexto, aunque no entendamos mucho inglés, podemos saber que es algo malo. Rosalía lo está utilizando de manera despectiva, dejando claro que no está de acuerdo con que alguien le diga a su pareja cómo tiene que ir.

Pues bien, hemos buscado en el Cambridge Dictionary y wack significa “algo que no es bueno”. De hecho, se puede traducir como “pésimo” o “pésima”. No contentos con este significado, hemos querido seguir indagando en el asunto y hemos acudido a nuestro diccionario de referencia para entender el lenguaje de la calle anglosajón (el Urban Dictionary). Ahí es donde hemos dado con el sentido con el que lo utiliza Rosalía. Y es que uno de sus significados es “something that really sucks” (algo que realmente apesta) Vamos, que lo quiere decir Rosalía en su tuit es que “si le dices a tu novia que por qué no se depila eres un mierda”. Así de claro.

Sin lugar a dudas, muchos y muchas empezarán a meter este nuevo vocablo en su lista de expresiones. ¡Y no nos parece nada mal!