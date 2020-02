Así ha vivido Gisela su paso por los Oscar

Menudo notición saber que Gisela iba a convertirse en la primera cantante española que cantaría en los Oscar. Todo gracias a Disney y su idea de que todas las cantantes que han participado en las diferentes versiones de Into the known para Frozen 2, se unieran sobre el escenario a Idina Menzel y Aurora.

Una hazaña que ella misma nos ha ido relatando en sus redes sociales y es que, la ocasión lo merecía. Su viaje a Los Ángeles fue toda una aventura que no comenzó con buen pie. El avión que debía llevarla a Londres para coger otro hacia la meca del cine, llegó tarde y eso hizo que perdiera la conexión.

“He perdido la conexión porque en Londres hay niebla, hemos salido 2 horas tarde. Mal gestionado por British Airways, mal informados. No nos han dado ninguna opción. Terrible. En fin, cuando hay un mal ensayo hay una buena función", explicaba sobre lo ocurrido.

Finalmente tuvo que coger un avión a México para, allí, coger otro con destino a Los Ángeles. “Estoy agotada. Después de 36 horas de viaje y dar la vuelta al mundo para llegar a los Angeles me he ido directo a los ensayos de la gala de los Oscar”, aseguraba tras aterrizar en la ciudad donde la esperaban.

“No puedo contar nada: ni cómo iré vestida, ni cómo será la actuación. Pero lo estoy viendo de una manera muy intensa y espero poder, poquito a poquito, ir compartiendo cosas con vosotros”, explicaba desde los ensayos. Sin duda, ha sido una gran experiencia para ella.

Los tiempos muertos los aprovechó para descansar en el hotel Loews en el que estaba alojada. Allí recibió los regalos que Disney le hizo, todos ellos con motivo de la película con Ana y Elsa como protagonistas.

Momento alfombra

Por fin llegó el gran momento y Gisela apareció en la alfombra roja del teatro con un vestidazo rojo de crêpe rojo intenso de corte asimétrico de la firma española Tot-Hom. Y es que la cantante decidió apostar por la moda de nuestro país. Completó el look con joyas de Miquel Barberá de Hàbit y sandalias de Serena Whitehaven.

En la entrada posó con todas las cantantes con las que iba a compartir escenario y hay que reconocer que destacó por su color y su apuesta que se alejaba del look princesa al uso.

Gisela y las demás cantantes que han interpretado el tema central de 'Frozen 2'. / Rick Rowell via Getty Images

Momento actuación

Luego llegó el momento de salir al escenario y allí demostró su talento y sus tablas en los musicales. Lo que más se ha comentado, sin embargo no fue su voz, ni siquiera su estilismo, sino un error en los rótulos que presentaban su idioma como castellano en lugar de español que sí se lo asociaron a la cantante mexicana.

Es verdad que se trata de una pequeña anécdota pero que ha revolucionado las redes que se han llenado de comentarios sobre el tema. Hasta ella misma ha retuiteado alguno.

En el escenario protagonizó un momento histórico, el de ser la primera española en cantar en los Oscar. Y lo hizo con un vestido joya diseñado por Jordi Dalmau bajo las pautas de Disney. Un trabajo de pedrería bicolor rosa palo y plata.

De las after party todavía no nos ha llegado noticia pero seguro que se lo ha pasado en grande. La experiencia bien lo vale y sus compañeros y amigos de OT, Chenoa, Natalia o Manu Tenorio le han mandado sus felicitaciones.