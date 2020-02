La amistad entre Elton John y Eminem que salvó de las drogas al rapero

Las actuaciones de Eminem y Elton John, fueron dos de los platos fuertes de la ceremonia de los Premios Oscar. El rapero interpretó el tema principal de la película 8 millas, Lose Yourself, tema con el que ganó una estatuilla en 2002 pero que no pudo recoger en persona en su momento. Por su parte, Elton se puso delante del piano para hacer lo propio con la canción (I’m Gonna) Love Me Again, tema principal de la película Rocketman, gracias a la cual acabó alzándose con su segundo Oscar.

Más allá de estas actuaciones, en redes sociales se pudo comprobar la enorme amistad que ambos artistas comparten, y que para muchos puede resultar curioso. Eminem y Elton John, además de su talento musical y repercusión, comparten algo mucho más profundo y, por desgracia, más oscuro. Ambos estuvieron inmersos en una historia de adicción y tuvieron que transitar por el largo camino de la recuperación.

Elton John superó una adicción a la cocaína en la década de 1980 y se convirtió en el padrino de Eminem en su recuperación. Una amistad que comenzó con un dueto en los Grammy de 2001 y se volvió mucho más profunda a lo largo de los años.

Eminem & Elton John - 'Stan' (2001)

Ambos músicos estuvieron a punto de morir. El caso de Eminem fue en 2007, tras desarrollar una adicción a varios medicamentos. En ese momento, estaba tomando "hasta 30 Vicodin al día" y una vez fue llevado a urgencias después de tomar el equivalente a "cuatro bolsas de heroína". Así lo describía la biografía Not Afraid: The Evolution of Eminem, publicada por Anthony Bozza en octubre de 2019.

Después de este capítulo negro de su historia es cuando los caminos del rapero y del legendario Elton John comenzaron a cruzarse. "Como superestrella musical con casi 30 años de sobriedad en su haber, Elton John fue el mentor perfecto para ayudar a guiar a Marshall (el verdadero nombre de Eminem)", escribe Bozza en el libro. "Los dos comenzaron un programa de visitas semanales y evolucionaron de forma muy similar".

I got to see my Uncle Elton tonight at the Oscars. Congrats on your win too, Sir! @eltonofficial pic.twitter.com/9HsQHvGzM4 — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

A partir de este momento, Elton y Eminem desarrollaron una amistad muy estrecha, a pesar de que el rapero fue muy criticado por una serie de letras controvertidas que fomentaban la homofobia. "No sabía que era gay", dijo Eminem en una entrevista de 2004 con MTV. “Realmente no me importaba. Pero dado que era homosexual y me respaldaba, creo que hizo una declaración en sí misma diciendo que entendía de dónde venía”, declaró.

"Cuando quise ponerme sobrio, llamé a Elton y le hablé de eso", dijo Eminem a The Guardian. “Es alguien que está en el negocio y puede identificar y relacionarse con el estilo de vida y cuán agitadas pueden ser las cosas. Él comprende la presión y cualquier otra razón por la que decidas consumir drogas".