Eminem, Elton John y Billie Eilish arrasan en los Óscar

La doble victoria de Parásitos como mejor película y película internacional no fue la única sorpresa de la noche: la inesperada aparición de Eminem sobre el escenario cantando Lose Yourself, la intervención de Gisela junto a Idina Menzel o el momento llorera con Billie Eilish y Finneas fueron algunos de los extractos más comentados de los premios Óscar.

A falta de unos conductores de la gala, esta se construyó sobre espectáculos, la mayoría musicales. Estas fueron las principales representaciones de la noche.

Eminem y su Lose Yourself

Eminem durante los Óscar 2020 / Kevin Winter / Getty Images

El rapero ganó un Óscar a mejor canción por su película de 2002 8 Millas. Curiosamente, el artista no fue a la gala y no pudo recoger el premio. Casi veinte años después Eminem se redime y aparece en el escenario por todo lo alto, con un cambio de look maduro de barba incipiente, algo envejecido por fuera pero con la misma energía interior de siempre.

Billie Eilish nos saca las lágrimas

Billie Eilish y Finneas O'Connell durante el in memoriam de los Óscar 2020 / Kevin Winter / Getty Images

En el habitual in memoriam que recuerda a todas las estrellas relacionadas con el cine que han fallecido a lo largo del año, Billie Eilish cantó Yesterday junto a su hermana Finneas. Fue un momento mágico lleno de emoción donde la joven cantante, ganadora de cuatro premios Grammy, despejó toda clase de duda sobre su talento con una voz prodigiosa. Hubo homenajes a Kobe Bryant, Agnès Varda, Danny Aiello, Robert Forster, Rutger Hauer, Franco Zeffirelli, Peter Fonda, Stanley Donen, Bibi Andersson y Kirk Douglas, entre otros.

La apertura de Janelle Monáe

Janelle Monáe durante el espectáculo de arranque de la gala de los Óscar 2020 / Kevin Winter / Getty Images

Para comenzar la gala Monáe preparó un monumental número reivindicativo acompañada de Billy Porter y enfrascada en un traje de la película Midsommar, que hacía un guiño a la cinta de Ari Aster protagonizada por Florence Pugh, a Fred Rogers y Un hermoso día en el vecindario y a Yo Soy Dolemite y Jojo Rabbit.

Gisela y las Elsas del mundo

Idina Menzel (c) es acompañada de cantantes de todo el mundo, entre ellas la española Gisela / Kevin Winter / Getty Images

Todas las artistas que pusieron voz a Elsa en sus respectivos idiomas se unieron a Idina Menzel y AURORA para cantar Into the Unkown, el tema principal por que la Academia nominó a Frozen II. Un momento mágico que realzó la diversidad cultural de los Óscar y donde la industria llama a la inclusividad. Debemos reconocer que la exconcursante de OT ha ofrecido una de las mejores intervenciones de la noche.

Elton John... genio eterno

Elton John (i) y Bernie Taupin (d) en los Óscar 2020 / Arturo Holmes / Getty Images

Se llevó el Óscar por su (I'm Gonna) Love Me Again de Rocketman y triunfó sobre el escenario como sus predecesoras dándolo todo con esta pegadiza melodía. Sus excéntricas zapatillas y gafas de sol rojas, además de su chaqueta morado brillante, lo convirtieron en uno de los espectáculos más vistosos de la noche mientras tocaba el piano antes de presentar las categorías musicales. ¡Elton John es un hombre que nunca pierde energía!

Puedes consultar el resto de espectáculos de la noche en esta pieza minuto a minuto. También puedes ver el palmarés con todos los galardonados y los mejores memes de la noche.