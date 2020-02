Niall Horan recuerda la diversión con One Direction y su peor recuerdo

La cuenta atrás para recibir el segundo álbum de estudio de Niall Horan ha comenzado. Y esa cuenta atrás incluye el gratificante pero duro trabajo de enfrentarse a las preguntas de los periodistas en las entrevistas promocionales.

El ex One Direction ya ha puesto en marcha la campaña de este nuevo proyecto musical, Heartbreak weather, y pasó por los micrófonos del programa de Zane Lowe que se puede escuchar a través de Apple para comentar algunos detalles del proceso de creación de elepé así como echar una mirada a su más reciente pasado.

Precisamente sobre su etapa como miembro de una de las bandas de mayor éxito del planeta, ha dejado Niall algunos de los titulares más interesantes de la entrevista. El joven solista recordó la enorme diversión de la que disfrutó en aquellos años con One Direction pero también el lado más amargo. Y sorprendentemente no tiene que ver son la disolución de la boy-band.

"Fue una locura y algo muy divertido. Había algunas situaciones como cuando no podíamos salir del hotel ni ir a visitar una ciudad y eso que recorrimos el mundo entero. Era una de las cosas que no podía soportar porque no soy un chico que se encierre en casa, se siente y juegue a videojuegos durante horas. Esa fue la única cosa que no podía soportar" explica Niall.

some news I KNOW you lovely people will want to hear. My second album is called ‘Heartbreak weather’ and is out March 13th. https://t.co/zPZPkVSIFk pic.twitter.com/XSH9JTBylP — Niall Horan (@NiallOfficial) February 7, 2020

El ahora solista también confiesa que tuvo que volver a empezar a escribir composiciones para este trabajo porque las primeras no terminaban de convencerle. Hasta que surgió la magia: "Escribí seis o siete canciones sobre lo que sentía y pensé que tal vez debería hacer todo el disco sobre elloporque siento que es algo normal y natural. No estaba intentando escribir sobre nada extremadamente loco en particular. Era solo escribir de la manera más natural posible."

Niall también ha tenido palabras cariñosas y de ánimo hacia Louis Tomlinson, quien acaba de publicar su debut como solista, al igual que ya hiciera a través de las redes sociales: "Él tenía que pasar por esa etapa en la que no sabes exactamente como quieres sonar. Pero ha conseguido una gran colección de canciones y lo está haciendo muy bien" confesó a Zane Lowe.

Heartbreak weather el su segundo álbum de estudio como solista de Niall Horan. El disco se pondrá a la venta el próximo 13 de marzo poniendo fin a casi tres años de silencio discográfico desde Flicker.

Nice to meet ya, Put a little love on me, No judgement, Small talk y Still son los nombres de las canciones que hemos conocido hasta la fecha de este proyecto.