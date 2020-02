No sabemos qué nos hace más ilusión, si el hecho de que Wes Anderson vuelva al cine de carne y hueso tras su estupenda Isla de Perros, el maravilloso póster retro de su nueva película al estilo de El gran hotel Budapest o el pedazo de reparto que protagonizará The French Dispatch.

Ambientada en una pequeña localidad ficticia en la Francia de principios de siglo XX, la película será un homenaje al periodismo y estará dividida, como sus anteriores obras, en varias historias interrelacionadas. No durará cuatro horas ni será un musical, como se había pensado inicialmente.

Lo que sí tendrá será la calificación de R, Restringida, por incluir escenas de desnudos explícitos, lenguaje sexual y referencias sexuales. Algo sorprendente dada la trayectoria bastante light de Wes Anderson en anteriores proyectos.

Un reparto descomunal

Para incluir a todas las estrellas del reparto necesitamos dos párrafos completos: Bill Murray (Flores Rotas) y Owen Wilson (Midnight in Paris) sus dos actores fetiche, volverán al reparto principal. Les acompañarán Adrien Brody (El pianista), las veteranas Tilda Swinton (Tenemos que hablar de Kevin) y Frances McDormand (Tres anuncios a las afueras), Benicio del Toro (Sicario), Léa Seydoux (La vida de Adèle) y el popular Timotheé Chalamet (Call Me By Your Name)

Entre los personajes secundarios repite nuevamente Edward Norton (American History X), con quien ya trabajó en Moonrise Kingdom y El gran hotel Budapest. También aparecerán Willem Dafoe (El Faro), el francés Mathieu Amalric (Munich), Jeffrey Wright (Westworld), Liev Schreiber (Spotlight), Elizabeth Moss (El cuento de la criada), Saoirse Ronan (Mujercitas), Christoph Waltz (Malditos Bastardos) y Anjelica Huston (Los Dublineses), hija del mítico cineasta John Huston.

Aún no se conocen los detalles concretos de la trama, pero sí la fecha de estreno en Estados Unidos: 24 de julio de 2020. Tendremos que esperar al 25 de septiembre para poder disfrutarla en España. ¡Y estad atentos, porque mañana se estrena su primer tráiler oficial!