Gisela sobre su actuación en los Oscar: “Me sentí muy poderosa”

Gisela es una de las cantantes femeninas del momento en nuestro país y, todo, gracias a haberse convertido en la primera española en cantar en los Oscar. Una experiencia que ha vivido con mucha intensidad.

Después de todo el huracán que supone pasar por una experiencia como esta, hemos tenido la oportunidad de hablar con ella para conocer de primera mano cómo ha sido la experiencia.

Ya sabíamos que el viaje hacia Los Ángeles fue una auténtica odisea y que los ensayos los había disfrutado enormemente. Ahora, ya sabemos cómo vivió la actuación junto a Idina Menzel, Aurora y las demás cantantes que han puesto voz al tema principal de Frozen 2 en cada uno de sus países.

“Ha sido una experiencia muy intensa, única, histórica, inolvidable, muy emocionante. Los nervios han estado presentes en muchas ocasiones pero la ilusión y la importancia del momento han podido con todo”, nos explicaba.

Subió al escenario reivindicando la moda española y demostrando el talento que tiene: “Realmente me sentí muy realizada como profesional. Muy afortunada de haber sido una de las 10 chicas escogidas para hacer esa actuación y pisar ese teatro. Me sentí muy poderosa... una mujer luchadora que gracias al trabajo bien hecho ha obtenido recompensas”.

Fue una actuación coral con muchas mujeres que estaban viviendo un sueño y ella pudo conocerlas a todas, tienen una conexión que las ha hecho compartir un momento único. “Todas son absolutamente encantadoras pero quizá con la que mejor me he llevado ha sido con la Elsa Noruega, Lisa”, nos confesaba.

Aluvión de apoyos

Son muchos, desde nuestro país, los que han estado pendientes de su actuación y los mensajes de apoyo le han llegado como un aluvión de buenas sensaciones. “He intentado no perderme ni una de las noticias comentarios o mensajes de apoyo que me han llegado desde España. Ha sido muy emocionante ver como todo el país se ha volcado conmigo en este momento tan importante”, admitía.

Llegó a ser TT y fueron muchos los memes de apoyo que circularon por la red aunque todavía no es muy consciente de todo lo que ha sucedido. “La verdad que los memes no me ha dado tiempo a verlos pero en España somos especialistas en hacerlos muy bien y muy divertidos”.

Me mola que Gisela vaya a los Oscars porque parece que salir de un concurso y no tener millones de fans, discos o festivales es fracasar cuando ella lleva dedicándose a lo suyo toda la vida, siendo feliz, referente en doblaje y musicales y llegando a los Oscars como reina que es. — Katar (@catharsisters) February 9, 2020 Se habla mucho de Bisbal, Bustamante o Chenoa de OT 1 pero ahí está Gisela que se ha montado una pedazo de carrera de la mano de Disney y mirad hasta donde ha llegado https://t.co/dicMnLMGpJ — Marina (@BeliLannister) February 9, 2020 Madre mía qué susto de actuación la única que lo ha hecho bien es Gisela #Oscars — Andrea Compton (@andreacompton) February 10, 2020 Gisela seduciendo a la cámara, así se hace 🔝 #Oscars pic.twitter.com/0wZGdxpBxG — ElPerroAndaluz (@PERROANDALUZRS) February 10, 2020

Noche de encuentros y famoseo

Ya tendrá tiempo porque ahora toca volver a la realidad. Eso sí, nosotros que somos muy curiosos también le hemos preguntado si finalmente pudo saludar a Antonio Banderas, que hace unos días confesó que le hacía mucha ilusión. “Tuve la ocasión de saludar a Pedro Almodóvar, felicitarle por su nominación y él me dijo que le había gustado mucho mi actuación. Todo lo que vivido estos días ha sido como un sueño”.

Finalmente no coincidió con Banderas, pero sí estuvo rodeada de todas esas estrellas de Hollywood que vemos a diario por una pantalla. “A muchos de ellos me ha hecho mucha ilusión verlos en directo, en persona, especialmente a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, y cómo no… Tom Hanks!”, confesaba.

Todo lo sucedido le da fuerzas para continuar su camino y está convencida de que “muchas cosas maravillosas están por llegar. Como artista mi deber es seguir evolucionando, reinventándome y dando lo mejor de mí en esta profesión”. Es lo que lleva haciendo desde que la conocimos en Operación Triunfo. De momento, no podemos más que darle la enhorabuena y desearle un buen viaje de vuelta.