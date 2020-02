La nostalgia y la melancolía invaden a Dua Lipa en Instagram

Dua Lipa ha traído la nostalgia a nuestras vidas con sus sonidos más ochenteros. Y es que si hay algo que ha demostrado es que estos ritmos nunca pasarán de moda. Prueba de ello es su hit Don't Start Now, cuyas melodías disco y funk han llegado a lo más alto de la Lista de LOS40. ¡A darlo todo con la británica!

Pero cuando es la nostalgia la que se apodera de la propia Dua, la cosa cambia. Cambia porque ya no hablamos de ritmos que se apoderan de su memoria, sino momentos. La cantante se ha puesto melancólica en su última publicación de Instagram para recordar una de las noches más memorables para ella.

Nos remontamos al 21 de febrero de 2018 cuando en el O2 de Londres se celebró la 38ª edición de los Premios BRITS de la música. Un año en el que nuestra protagonista despegaba y aterrizaba en las listas de éxitos internacionales con su hit New Rules. De hecho, resultó ser una de las mayores galardonadas de la noche junto a su compañero Stormzy.

No es de extrañar que guarde un cariño especial a este evento. "Me emocioné mucho recordando mi noche favorita celebrando la música británica. Tuve que traer esto de vuelta porque resume todas nuestras emociones en 2018. No estaré este año pero estoy muy emocionada por todas las actuaciones y los nominados. ¡Muy divertido!", señaló en esta misma publicación.

Una foto junto a tres de sus amigas que demuestra que la diversión no faltó a su cita aquella noche. Lo que ella desconocía es que su éxito apenas acababa de empezar.

Pero no, la intérprete de Physical no asistirá a este importante evento para la música del Reino Unido este año. Será el próximo 19 de febrero cuando algunos de los mayores referentes de la industria de este país se reunirán de nuevo en el O2 Arena de Londres para conocer quiénes son sus mayores exponentes.

¿Por qué no contaremos con la deslumbrante presencia de Dua? Muy sencillo. La cantante se encuentra ultimando los detalles de su próximo álbum Future Nostalgia, que verá la luz el próximo 3 de abril. Y no solo eso, sino que el 29 de febrero pisará territorio australiano para ofrecer su música en directo en el festival Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Party 2020.

Pero tranquilo/a porque tendrás la oportunidad de disfrutar de los nuevos ritmos de nuestra protagonista en España los próximos 26 y 28 de abril. Madrid y Barcelona, respectivamente, acogerán a la británica durante el Future Nostalgia Tour, siendo la capital la ciudad elegida para dar el pistoletazo de salida de esta gira. Siendo LOS40 la emisora oficial de ambos eventos. Un plan irrechazable, ¿verdad? ¡Llénate de nostalgia con nosotros y Dua Lipa!