Beret se enfrenta ‘al peligro’ con Aitana al volante “y sin carnet”

¿Alguna vez has temido por tu vida durante un trayecto en coche con tu mejor amigo? Pues tranquilo/a porque no eres el/la único/a. ¿Qué harías si esta amiga es nada más y nada menos que Aitana? Pues igualmente temer por tu vida porque la artista aún no se ha sacado el carnet de conducir. Y si no que se lo digan a Beret.

El sevillano ha compartido un vídeo en el que anuncia que se enfrenta a un viaje en buggy con la intérprete de Teléfono, y acompañados de Blas Cantó y Rozalén. Eso sí, con mucho sentido del humor. "Chavales, no sé cómo va a acabar esto pero tenemos al volante a esta mujer", señala el andaluz entre risas y expresiones de terror.

"Yo soy la única aquí que creo que no tiene el carnet, así que...", añade la catalana sumándose a la broma. "No, yo tampoco", concluye el cantautor. A eso le llamamos nosotros "tentar a la suerte". ¿No es así?

Ver esta publicación en Instagram @aitanax @blascanto_es @rozalenmusic Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 12 Feb, 2020 a las 6:47 PST

Nuestros cuatro protagonistas se encuentran en plenas grabaciones de La Voz Kids, trabajando como asesores de los coaches oficiales, Melendi, David Bisbal, Rosario y Vanesa Martín. Y claro, cuando unes a cuatro artistas tan variopintos, las risas están más que aseguradas.

Beret se ha convertido en uno de los artistas más interactivos en las redes sociales. No es la primera vez que uno de los contenidos que publica acaba viralizándose. Prueba de ello es la imagen que compartió de su pasado y que inundó de nostalgia a gran parte de sus seguidores. ¿Alguna vez lo habías visto con rastas?

Aunque, para qué vamos a engañarnos, el sevillano ha acabado conquistándonos a través de sus canciones. Y no solo a nosotros, sino también a J Balvin, quien compartió algunos de los versos de su tema Ojalá en su cuenta de Instagram. "Bendición para ti, Jose", le respondió el español.

Pero aquí llega el kit de la cuestión. ¿Compartirías coche con Beret o Aitana? Esperamos que la respuesta sea negativa (a menos que se animen a sacarse la licencia para conducir).