Disney confirma la segunda parte de ‘Aladdin’: esto es todo lo que sabemos

Disney continúa expandiendo su particular universo. Tras conocer ayer que la productora lanzaría en Disney+ una serie sobre Cassian Andor, el rebelde de Diego Luna en Rogue One en Star Wars, hoy conocemos que también realizará una secuela de Aladdin.

Tras el éxito descomunal en taquilla, donde llegó a recaudar 1050 millones de dólares de un presupuesto de 183, Disney no ha podido resistirse a continuar con la franquicia.

Aún se sabe poco de esta secuela: no hay datos sobre el guion o si se cumplirá aquella idea de expandir el universo tomando como referencia las tramas de otras historias populares, como las de Simbad o incluso inspirarse en algunos fragmentos del libro de relatos anónimo Las mil y una noches

Lo que probablemente no ocurra, y así parecen haberlo confirmado fuentes cercanas a la producción, es que la secuela tenga algo que ver con El retorno de Jafar (1994), Aladín y el rey de ladrones (1996) o la seria animada que estuvo emitiéndose desde 1994 a 1995, todas inspiradas en el universo de la Aladdin original de Disney.



Sí sabemos que tenemos un pleno creativo: Guy Ritchie (Snatch, The Gentlemen) repetirá en la dirección de la película y, a sus mandos, volverá a tener a Will Smith (Genio), Mena Massoud (Aladín) y Naomi Scott (Jasmine). Sin embargo, si tenemos en cuenta cómo acabó la primera parte (no haremos spoilers), es difícil imaginarse el desarrollo de la historia del gigante azul que aparecía de la tetera.

En la producción de Aladdín 2 repetirá la productora Rideback de Dan Lin (It 2) y Jonathan Eirich (Los dos papas), al que se sumará como productor ejecutivo Ryan Halprin (Death Note). Los guionistas serán Andrea Berloff (The Kitchen) y John Gatins (Acero puro).

Aún no hay confirmada fecha de estreno, aunque sí se ha revelado que la película irá a las salas de cine, como su predecesora, y no a la plataforma Disney+.