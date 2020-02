Hiba Abouk: Ya tenemos nombre y foto de su primer hijo

Después de seguir poco a poco el embarazo de Hiba Abouk que nos iba mostrando cómo mes a mes iba creciendo su barriguita. Luego nos enteramos de que el bebé había llegado y ahora nos va a tocar ver cómo se convierte en un mini influencer.

Ya tenemos la primera foto de su primer hijo con Achraf Hakimi. “Hace justo 24 horas de esta foto, 24 horas del intercambio de amor más puro y auténtico”, escribía la actriz junto a la imagen en la que podemos ver a la pareja todavía en quirófano con su bebé sobre el pecho de la madre.

Y con esta imagen ya sienta unas bases. Sobre la cara del bebé ha puesto un corazón para que no podamos verle la cara, lo que podemos interpretar como el límite que quiere marcar respecto a la intimidad del pequeño.

El encargado de desvelar el nombre del pequeño ha sido el padre. El futbolista ha revelado que su hijo se llama Amín y daba gracias a Dios por su llegada.

A diferencia de su chica, él ha compartido una foto en la que no vemos ningún rostro, ni del bebé, ni de ellos. Sí vemos sus manos junto a uno de los piececitos de su hijo. Y hay algo que llama la atención, ambos padres llevan puesta una alianza en el dedo.

“Gracias a todos por las felicitaciones, me llegan a lo más profundo de mi corazón ❤️ y como decía Mercedes Sosa: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto…”, expresaba Hiba. Las felicitaciones no se han hecho esperar. La primera, la de su chico: “Eres la mejor mami ❤️”. A la suya se han sumado muchísimos otros mensajes de cariño que dejan claro la importancia social de la pareja.

