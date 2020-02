Joaquín Sabina, estable, tras ser operado de un coágulo a causa de un traumatismo craneoencefálico

ACTUALIZACIÓN (13/02/2020 - 15:00h)

La Cadena SER ha confirmado citando a fuentes próximas a Joaquín Sabina que el artista se encuentra estable en la UCI tras haberse sometido a una operación por un derrame cerebral detectado tras la caída de ayer. Según la emisora se trata de un "pequeño derrame cerebral" que "no fue detectado anoche cuando Sabina llegó a la clínica Ruber Internacional de Madrid tras sufrir la caida". El escáner médico completo al que ha sido sometido ha revelado además "tres fisuras limpias sin desplazamiento en el hombro izquierdo del cantautor que requieren inmovilización".

Fuentes próximas al artista han confirmado a Europa Press que "ha terminado ya la operación y en un rato sacará un parte médico la clínica. Queremos tranquilizar a todo el mundo porque está bien. Seguirá un par de días en observación porque está perfecto".

La agencia EFE ha publicado que la operación al artista, intervenido este jueves "para evacuación de un hematoma intracraneal en hemisferio derecho", ha concluido satisfactoriamente, según el parte médico.

NOTICIA ORIGINAL

Dice el refranero que no hay dos sin tres y Joaquín Sabina suspendió por tercera vez un concierto en Madrid. Por suerte no hay que lamentar más que algunos daños físicos después de que el artista perdiera el pie al ser deslumbrado por un foco y se precipitara desde el escenario del Wizink Center al suelo desde casi dos metros de altura.

El susto para los más de 12.000 espectadores que asistían al recital conjunto de Sabina y Serrat fue mayúsculo. Las asistencias sanitarias atendieron en el mismo lugar de los hechos al maltrecho solista que fue en un primer momento evacuado del escenario en camilla.

Sabina cayó del escenario a minutos de haber iniciado el show.... espantoso!!! Se lo llevaron en camilla y dijeron que hablaba mientras lo revisaban #JoaquinSabina Sabina pic.twitter.com/sH0psRtiFn — 💚me cai deL cieLo💚 (@Fernanditaboop) February 12, 2020

Poco después, el músico jienense reaparecía sobre una silla de ruedas empujada por el propio Joan Manuel Serrat para tranquilizar a su público y confirmar que tenía que suspender el concierto debido al fuerte golpe que había recibido en el hombro.

Sabina fue hospitalizado para permanecer en observación.

Madrid, escenario maldito

Joaquín Sabina habrá perdido la cuenta de la cantidad de veces que habrá actuado en Madrid. Pero sus últimos directos en el Wizink Center de la capital parecen estar malditos.

El 13 de diciembre de 2014 tuvo que recortar buena parte de su show confirmando ante el público que se sentía indispuesto. "Me ha dado un Pastora Soler" comentaba en aquella ocasión el intérprete recordando la retirada de la vocalista fruto del miedo escénico. Sin embargo poco después fue el propio Sabina el que confirmó que ya había tenido un pequeño vahido antes de empezar el directo.

Nadie se mueve del Wizink. La organización ha dicho que Sabina ha hablado en la camilla. En unos minutos darán más información. pic.twitter.com/pcNXnLV4q5 — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) February 12, 2020

El 16 de junio de 2018 no pudo finalizar su concierto en Madrid debido a una afonía. En su setlist aún restaban varias canciones y los bises pero nada se podía hacer ante el problema en la voz que le llevó a cancelar sus posteriores recitales por recomendación médica. El diagnóstico: disfonía aguda consecuencia de un proceso vírico.

Este 12 de febrero será la tercera espina clavada para Joaquín Sabina con su público madrileño. Y con mayor dolor al tratarse de su 71º cumpleaños. El concierto de anoche era el último de la serie de cuatro directos en Madrid. Tanto Sabina como Serrat habían estado pletóricos en las noches anteriores pero ayer tras media hora de espectáculo y mientras empezaba a sonar Mediterráneo se produjo el accidente.

El 22 de mayo, nueva fecha

El público congregado anoche en el recinto madrileño estuvo más de 20 minutos esperando noticias tranquilizadoras de Sabina hasta que él mismo se encargó de confirmar la cancelación del directo emplazando a sus fieles a una nueva fecha.

"Queridos amigos. Estas cosas solo me pasan en Madrid y lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro y me duele mucho. Y hace que tengamos que suspender con todo el dolor. Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque el hombro este lo tengo muy, muy, muy, muy dolorido. No se imaginan cuanto lo siento. Volveremos en mayo a hacer este concierto. Muchas gracias" contó el maltrecho Sabina.

El público le dedicó una enorme ovación desde su aparición en el escenario hasta que salió del mismo. Serrat recogió el testigo y el micrófono poniendo nueva fecha al show: "Estamos confirmando el 22 de mayo para este concierto".

Desde Get In, promotora de la gira se lanzó un comunicado oficial confirmando la fecha: "La organización comunica que debido a la caída fortuita sufrida por el señor Joaquín Sabina durante el concierto que se celebraba hoy, dia 12 de febrero en el WiZink Center de Madrid, nos vemos obligados a aplazar el concierto al próximo 22 de mayo. Las mismas entradas serán válidas para la nueva fecha. Para todos aquellos que no puedan asistir se abrirá un plazo de devolución el próximo martes 18 de febrero".