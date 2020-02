Como canta Katy Perry en Dark Horse (que también ha sonado durante estas semanas en las que el reality nos ha mantenido enganchados), "Are you ready for?". En este segundo volumen repasamos los temazos que hemos escuchado en esta aventura televisiva, donde hay tantísimas canciones que nos han sorprendido como imágenes que nos han hecho pasárnoslo de lo lindo, así que hemos tenido que seleccionar. ¡Bienvenidos (de nuevo) a las canciones top de La Isla de las Tentaciones!

Ismael le dijo a Andrea en su reencuentro "solo quiero decirle a Andrea que se valore y se respete porque sólo de esa manera podrá respetar a su próxima pareja". Y la ovación que hicimos en nuestros hogares tuvo como banda sonora el Somewhere only know de Keane.

Las canciones de ‘La isla de las tentaciones’ (Volumen II)

Óscar no le dio plantón a Andrea, y se marcharon al ritmo del Chasing Cars de Snow Patrol.

Cuando Susana ("¡que te calles!") admitió no saber si estaba enamorada por no haber sentido celos (¿desde cuándo el amor se mide en celos?), dejó a Gonzalo sin palabras (que ya es difícil), y ese momentazo tuvo un temazo que hizo aún más épica la escena con el Tornado de Jónsi y Gonzalo repitiendo "seis años tirados a la basura".

El país se paralizó (ahí están los resultados de audiencia), cuando Rubén (al que ya se le habían pasado las palpitaciones), decidió irse solo, argumentándole a Fani "si con una relación de 7 años has hecho esto, conmigo puedes hacer lo mismo". No sólo estas calabazas míticas fueron una de las fantasías que hemos vivido. Hemos podido redescubrir temazos como el Mad World de Gary Jules, y hasta escuchar la versión de Jasmine Thompson. A Christofer, la canción que le recordaba a Estefanía era Pajaritos en el aire.

Pero todo no ha sido negativo en los reencuentros. José hincó la rodilla y le pidió matrimonio a Adelina, más seguro que nunca de sus sentimientos tras la experiencia. Adelina, que también ha salido reforzada, aceptó la petición mientras sonaba el Rain de Ben Platt.

Generis compuso una canción con José durante la estancia en la isla, que se ha materializo en Mi Camino, sobre la historia de una de las parejas más queridas de la edición. Joy, uno de los tentadores, hizo lo mismo, pero dedicándosela a Fiama.

Omar Montes, con su Alocao junto a Bad Gyal, tampoco ha faltado. Incluso ha hecho doblete, con el Como el agua, junto a Ana Mena. Y él ha estado living comentando el programa en redes (al igual otros celebrities, como el futbolista Joaquín). ¿Serán ciertos los rumores de una Isla de las Tentaciones VIP ? Desde aquí, tendríamos algunas sugerencias...

Fani confesó creer que puede que sea hija o de uno de Los Chichos (¿será del del medio como cantaban Estopa?) o de José, de Los Chunguitos. Emilio, de Los Chichos, lo ha negado rotundamente. Mujer Cruel de Los Chichos ha sonado en el programa... Sin comentarios. A Rubén le han sacado el parecido con Maluma. Y, claro, Maluma Baby no ha faltado con Corazón o Felices los 4.

En la emotiva despedida de las chicas en la villa sonó Dancing on my own de Robyn mientras se abrazaban en ese sofá que tanto ha visto durante estas semanas.

El responsable de la música del reality (desde aquí, nuestra enhorabuena por la selección tan acertada), nos ha permitido volver a escuchar hits como el Beautiful Girls, de Sean Kingston o No gires de Varry Brava (¿confirmamos que el selector de temazos es ultra-ecléctico? Confirmamos. ¿Confirmamos que se lo ha tenido que pasar súper bien seleccionándolas? Re-confirmamos). Y es que ha sabido cuadrar de una manera precisa como nadie las canciones que siempre formarán parte de este fenómeno televisivo. 10/10.

Mónica Naranjo anunció que mañana viernes, para celebrar San Valentín, estrenará Tentación, la adaptación al castellano de la sintonía del programa. Deseando estamos de escucharla. ¿Para cuándo un remix?

Cuando Christofer, uno de los protagonistas indiscutibles de la primera tanda de este 2020, decidió marcharse en la que fue su hoguera final (¡bravo!), sonaba Breath Me, de Sia. Ese plano del anillo en la mesilla de noche fue impagable con este súper temazo de fondo.

Letras como Eres Mía de Romeo Santos, nos han venido al pelo: "Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Tú que eres fogata y el tan frío".

La colaboración de Travis Scott con Rosalía y Lil Baby, Highest in the room, Shots de Imagine Dragons, o el Lover de Taylor Swift han sido temazos de los que hemos querido seguir conociendo. No como Rubén a Fani.

Ms Nina con Piscina nos ha recordado al sonar lo que nos gustaría una villa como la del programa, incluída esa piscina que fue un elemento clave de un entorno idílico y que ha presenciado besos y caricias varias. En las fiestas han sonado desde Charli XCX con Lizzo y su Blame it on your love o el Sexual de NEIKED y Dyo.

También ha habido sitio para Natalia Lacunza, sonando Olivia o Nana Triste. Hace poco pudimos escucharla en la última temporada de Skam.

Bonus track:

Christofer, va por ti.