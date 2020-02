Cinco parejas han conquistado el share con este programa que toca a su fin la próxima semana y se ha convertido en el guilty pleasure de la audiencia. Una bomba de relojería, donde concursantes como Christofer han dejado frases (y gritos virales), como el "Estefanía" mientras su "rival" (o más bien, tentador por contrato) Rubén sentía "palpitaciones en el nabo".

Andrea ha mirado por ella y Fani ha hecho "lo que sentía" (y han dado paso a multitud de memes). El reality es carne de Twitter, pero también de temazos. No hay más imágenes para ti, pero sí un surtido de canciones que hemos escuchado como hilo musical de las aventuras y desventuras de Fiama y compañía en esta tentadora experiencia.

Temptations, de Mónica Naranjo. Mónica ha publicado recientemente junto a Gloria Trevi el tema Grande, y es justo la grandísima Pantera de Figueres la responsable de Temptations, la sintonía del programa donde ponen más que a prueba su relación y donde ella se ha revelado como una magnífica maestra de ceremonias, con míticas hogueras, sean de confrontación o no. Y no lloró, Aitana, no lloró.

Las canciones de ‘La isla de las tentaciones’ (Volumen I)

Y justo de Aitana hemos escuchado más de un tema en las tramas, como este Vas a Quedarte.

Una de las tentadoras, Generis, trabajaba en el musical de El Rey León, fue participante de La Voz el pasado año, y fue elegida por Antonio Orozco, que es una de las voces que aparecen en el variado soundtrack del programa.

Generis también apareció en un videoclip de Juan Magán, Fuera de mi mente, al que hemos oído en la isla pero con otros temas como este, cuyo título hace justicia a las noches tórridas que se han ido sucediendo.

Entre rupturas y dramas varios, que nos han dado la vida televisiva, Billie Eilish y su When The Party It´s Over les ha venido tan fetén como los temas de Britney I´m a Slave 4 You o el de Beyoncé con Shakira y su Beautiful Liar. Y el tema de Billie también lo hemos escuchado en la voz de Lewis Capaldi, que también ha minado el reality de canciones como la de Bruises.

Don´t Start Now o Physical son algunos de los temas de Dua Lipa entre otras han servido para dar paso a algunas de las mejores escenas.

A pesar de las perlas de Andrea tras acostarse con Óscar y relatar a continuación que su suegra no se fiaba de ella y no entendía el porqué, Estefanía ha sido trending topic y todo un fenómeno que le ha valido hasta tener su propia canción a cargo de Elilluminari y Pimp Pablo.

Las intensas semanas vividas han estado plagadas de besos y caricias... y del rescate del Dejaría Todo de Chayanne o La Bicicleta de Carlos Vives.

Otro tema de antaño que hemos vuelto a escuchar gracias a quien ha seleccionado la banda sonora del reality que tiene a media España enganchada es el Tik Tok de Kesha.

El programa ha sabido aunar lo independiente con lo mainstrean y los ritmos urbanos, y han aparecido triunfalmente tanto La Bien Querida con su Dinamita como Alice Merton con No Roots.

De Lady Gaga no han sonado únicamente sus últimos éxitos Shallow y Million Reasons, y nos sorprendían con el Fashion! del disco ARTPOP, del que la cantante renegó recientemente.

El salseo de Fani-Christofer tuvo tres canciones clave: la de la despedida de la hoguera, con To build a home, de The Cinematic Orchestra, el adiós a sus compañeros con el Breath Me de Sia y el reencuentro de Fani con Rubén y el resto, con el We are young de fun.

En las villas hemos escuchado temazos de todo tipo, como el de los sevillanos All La Glory, que se pasan en su nuevo disco al castellano, y nos brindan una historia vampírica en La Noche Silenciosa.

Blak Eyed Peas, con su temazo RITMO, estallaban a la par que los celos de muchos de los habitantes del paraíso.

Otro de los éxitos al que no le hemos puesto falta es al de Rosalía con J Balvin y El Guincho.

Ana Guerra y su tocaya Ana Mena también han estado presentes en la isla (como lo ha estado Jose, uno de los concursantes, en La Que Se Avecina, donde hizo un cameo).

Muchos habéis sufrido unas ojeras horrorosas al día siguiente de la emisión del programa, pero seguro que también habéis estado tarareando temas que habéis descubierto gracias a tener el shazam a punto en cada capítulo, como éste de Quentin Gas & Los Zíngaros, con el que ponemos el punto y aparte, no sin antes gritar bien fuerte un...

¡¡¡¡ESTEFANÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!