To die for, lo nuevo de Sam Smith llega lleno de pelo

El nuevo proyecto de Sam Smith ya tiene nuevo single. A través de sus redes sociales hemos podido descubrir que To die for será la canción con la que este mismo viernes, 14 de febrero, presente una nueva aventura musical que llega repleta de pelo.

La respuesta definitiva para este misterio capilar la tenemos en el 52 de Brewes Street de Londres y también en el videoclip que se estrenará este mismo viernes.

Sam Smith ha abierto una tienda provisional de pelucas y otras prótesis relacionadas con el pelo y según ha confirmado todo cobrará sentido este fin de semana: "Hola a todos. Estoy nerviosx por lo que va a suceder el viernes. No puedo esperar a que escuchéis la canción. La tienda en el Soho está abierta desde ya y espero que vaya mucha gente hoy, mañana y el viernes. Por favor, id. Me encantará veros. Todo tendrá sentido este viernes. Os amo a todos muchísimo y estoy muy emocionadx de volver a lanzar música. Es un sueño".

No cabe duda de que Sam Smith está viviendo un momento muy emocionante dentro de su carrera musical y se lo está tomando con mucha emoción y con una pizca de sentido del humor: "Mi nuevo single To die for estará en tus manos y oidos (y en cualquier otra parte donde te lo quieras poner) este viernes".

To die for es la confirmación de que el nuevo trabajo discográfico de Sam Smith está mucho más cerca de lo que nos creemos. Desde hace varios meses, en sus redes sociales está dejando constantes pistas de que su nueva aventura musical está en marcha. En varias de ellas habla de X aunque de momento no se puede confirmar si será el título de su nuevo disco: "Escribiendo mi tercer disco como..." mientras hacía una X con su cuerpo tumbado en el suelo.

En las stories que ha subido en su cuenta de Instagram, vemos que ha estado con uno de sus productores habituales: Jimmy Napes. El mismo que produjo uno de sus mayores éxitos, Stay With Me. Tendremos que esperar para ver si Promises, Dancing with a stranger, los singles con Calvin Harris y Normani Kordei, y How do you sleep? forman parte de este tercer disco.