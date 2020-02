El diccionario de Charlie Puth: Tinder, ‘Euphoria’, dinero… ¿qué significan para él?

Todavía seguimos esperando la llegada del nuevo disco de Charlie Puth. El pasado noviembre pudimos hablar con él sobre lo que ha sacado hasta ahora y de lo que está por llegar. Mientras, sigue estando ahí, colaborando con gente como Katy Perry o asistiendo a las fiestas post Oscar.

También le hemos visto últimamente en uno de los momentos más emotivos que han vivido los amantes del baloncesto, el primer partido de los Lakers tras el fallecimiento de Kobe Bryant. Su equipo quiso rendirle un homenaje y una despedida a la altura y allí estuvo Charlie Puth para cantar con Wiz Khalifa, See you again. Se escaparon muchas lágrimas durante esta interpretación.

Él es un hombre peculiar, de pocas palabras pero con las ideas claras. Hemos abierto su particular diccionario para saber lo que significan para él palabras o conceptos como Tinder, dinero, amor, ego o calentamiento global que él define como ‘el tema’.

También nos ha comentado lo que piensa sobre dos series de gran impacto. Una tan icónica como Friends que le da pie a hablar de su relación con algunos de los actores. La otra, más reciente y muy en boca de las generaciones más jóvenes, Euphoria.

En ese diccionario tampoco faltan nombres propios como el de Liam Payne o Katy Perry con los que ha tenido algún tipo de relación.