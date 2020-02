Joaquín Sabina: Familia, amigos, seguidores y la música le mandan su apoyo

El parte médico del hospital donde continúa ingresado Joaquín Sabinaasegura que el músico sigue estable y recuperándose tanto de las fracturas del hombro como del traumatismo craneoencefálico que le produjo un pequeño derrame cerebral del que fue intervenido en la mañana de ayer.

Para superar este duro momento, todo el mundo de la música se está volcando en apoyo del solista jienense. Su familia no se ha separado de su lado ni un momento así como sus grandes amigos (Pancho Varona, Benjamín Prado, Joan Manuel Serrat...) que ya le han visitado tras la intervención quirúrgica.

Ese halo de genialidad que siempre envuelve a artistas como Joaquín Sabina ya nos ha dejado una anécdota que demuestra que el intérprete sigue en plena facultad y con sus energías intactas. "Yo quiero fumar" fueron sus primeras palabras tras recuperarse de la operación.

Tanto las fracturas como el traumatismo y el posterior derrame le mantendrán alejados de los escenarios durante un tiempo aunque la intención de Sabina y Serrat es retomar el show el próximo 22 de mayo. De hecho según algunos de los amigos y familiares cercanos, Joaquín Sabina quería haber terminado el directo después de caerse y fue el personal sanitario el que desaconsejó esa opción.

En las horas posteriores a que se conociera su intervención, músicos, amigos, conocidos y seguidores del compositor le han mandado a través de las redes sociales todo su apoyo.

Personas de diferente tipo y condición, artistas de diferentes generaciones (Pablo Alborán, Ismael Serrano...)... Todo el mundo está pendiente del estado de salud de Joaquín Sabina y le han dedicado cariñosas palabras de ánimo como Andrés Calamaro en una carta abierta publicada en ABC.

El músico celebrar su 71º cumpleaños con la gira No hay dos sin tres junto a Joan Manuel Serrat ofreciendo el cuarto y último concierto en Madrid cuando se precipitó desde el escenario al foso. La caída de más de dos metros fue un susto mayúsculo para los más de 12.000 espectadores presentes en el show que ovacionaron al artista cuando regresó en silla de ruedas para confirmar el aplazamiento del espectáculo.

"Queridos amigos. Estas cosas solo me pasan en Madrid y lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro y me duele mucho. Y hace que tengamos que suspender con todo el dolor. Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque el hombro este lo tengo muy, muy, muy, muy dolorido. No se imaginan cuanto lo siento. Volveremos en mayo a hacer este concierto. Muchas gracias" explicó sobre el escenario.