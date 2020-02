Sam Smith tendrá nuevo disco el 1 de mayo: To die for

Finalmente no será X (como había especulado desde hace algunas semanas por algunas pistas de sus redes sociales) sino To die for, el título del tercer álbum de estudio de Sam Smith.

Cumpliendo con su tradición de lanzar un disco cada tres años, este nuevo proyecto musical recogerá el testigo de In the Lonely Hour y The Thrill of it all, sus dos anteriores trabajos, con los que conquistó el éxito mundial.

Desde entonces hasta la fecha, Sam Smith ha publicado algunos singles con los que ha conquistado las listas de ventas: Promises con Calvin Harris, Dancing with a stranger con Normani Kordei y How do you sleep? este último en solitario.

To die for, la canción que presta su nombre al título del disco que verá la luz el 1 de mayo, es un concepto diferente musicalmente hablando. Dejamos a un lado los ritmos electrónicos y nos adentramos en las baladas, ese género que Sam Smith domina desde que sorprendió a todo el mundo con Stay with me o Too good at goodbyes.

"Estoy más orgulloso de este disco que de cualquiera que haya hecho anteriormente. Me he sentido realmente libre los dos últimos años mientras lo escribía y espero que podais bailar y sentiros identificados con estas historias. Son para todos vosotros, siempre xx" escribía Sam Smith a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

El estreno del videoclip de To die for en este 14 de febrero no es algo casual. La cabeza de Sam Smith se convierte en protagonista de un vídeo en el que se profundiza en lo angustioso de la soledad sentimental hasta que alguien llega y rompe el escaparate que le atrapa y desde donde veía la felicidad de otras parejas.

Quedan muchos detalles por conocerse de este disco To die for: listado de canciones, posibles colaboraciones... Pero queda claro que el tercer álbum de Sam Smith va a ser una reivindicación de su nueva identidad no binaria.