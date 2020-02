Ozuna - 100 preguntas [2020]

“Feliz día del amor y la amistad ❤️ !!!”, esta es la felicitación que ha mandado Ozuna por redes en San Valentín. Y la verdad es que él tiene motivos de sobra para celebrar este día. Recordemos que hace poco anunció que se iba a casar con el amor de su vida y madre de sus hijos. Así que, no ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar este día con todo su fandom.

Les ha regalado el vídeo de 100 preguntas donde no vemos más que bonitas historias de amor. Como manda la tradición, tira de balada, nada de beats urbanos para hablar del amor. En esta ocasión nos ofrece su lado más acústico y R&B para reflejar la importancia de generar y transmitir amor.

La letra es bastante evidente: “Solo contigo dejo todo fluir, no me siento bien bebé si no es junto a ti”. Esas palabras que sirven como perfecta declaración para un día como este. “Es uno de mis temas favoritos de lo nuevo que he grabado”, aseguraba en un vídeo, “una pieza de colección”.

En el vídeo, que dirige Nuno Gomes, se van entrelazando diferentes historias de amor que dejan claro el carácter universal de este sentimiento.

Este lanzamiento coincide, además, con el inicio de su gira mundial en Santo Domingo este mismo día donde unas 50.000 personas podrán corear este nuevo tema.

Y como no hay dos sin tres, la otra buena nueva dentro de su propuesta es el lanzamiento, en toda Europa, en formato físico, de su tercer disco de estudio, Nibiru. Vamos, que tiene motivos de sobra para montarse una buena celebración.

Este disco ha pasado tres semanas en el número 1 de la lista de álbumes más escuchados en streaming en nuestro país y ahora se mantiene en cuarta posición. Un disco en el que colaboran otros artistas como Swae Lee, Diddy & DJ Snake, Anuel AA & Snoop Dogg, Nicky Jam o Sech.