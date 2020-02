Antonia San Juan selecciona las canciones de la semana

La admirada actriz y directora de cine Antonia San Juan es la encargada de la selección musical para los próximos siete días. Porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.

LAS RECOMENDACIONES DE ANTONIA SAN JUAN

Y sin embargo, de Joaquín Sabina y Ana Belén. La actriz canaria, en su primera juventud, marchó a la capital, donde no tardó en sobresalir como monologuista en bares y cafés teatro, aparte de interpretar obras clásicas. Saltó a la fama en 1999 por bordar su papel de la Agrado en Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, que le supuso el reconocimiento de la profesión, una nominación al Goya como mejor actriz revelación y el Premio de la Unión de Actores. Este año, también se encuentra nominada como Mejor Actriz Secundaria para los Premios que otorga la Unión de Actores por su personaje en la película El Hoyo, con la que regresa al cine tras doce años.

Un baccio è troppo poco, de Mina. La inolvidable Estela Reynolds en La Que Se Avecina, o, lo que era lo mismo, Paca Pacheco, también formó parte del elenco de la sitcom Gym Tony y hemos podido verla en El Club de la Comedia.

Duele, de Elefantes y Bunbury. Aparte de la interpretación, también ejerce la profesión de guionista y directora (6 cortos y 2 largometrajes, Tú Eliges y Del lado del verano), es propietaria de la productora Trece Producciones y asumió los destinos del madrileño Teatro Arlequín.

Losing my mind de Liza Minnelli. En su tierra, recibió la Medalla de Oro de Canarias, fue pregonera del Carnaval de Las Palmas, y ha sido presentadora tanto de la Gala de la Reina como del concurso de la Gala Drag Queen. El próximo mes recibirá la distinción de Hija Predilecta de Gran Canaria. El pasado año pudimos disfrutarla como villana favorita en Hierro, serie rodada en la isla, donde El Hierro es una protagonista más.

En ecoutant la pluie de Sylvie Vartan. Ha llevado a escena Otras Mujeres, Las Que Faltaban, Mi Lucha, o De Cintura Para Abajo. Más adelante os dejamos sus próximas fechas para que os deis el gusto de verla sobre las tablas.

The winner takes it all, de Meryl Streep. Gran amiga del maravilloso Félix Sabroso, ha sido partícipe de películas del director (junto a su añorada Dunia Ayaso) como Perdona, bonita perlo Lucas me quería a mí, El grito en el cielo o El Tiempo de los Monstruos. Desde aquí también recomendamos, Mujeres Ligeramente Alteradas, su hilarante libro junto al cineasta. Entre su extensa filmografía, fue Clarita, la madre de Najwa Nimri en Asfalto, Adela, la madre de Mónica Cervera en esa fantástica historia de mujeres cruzadas de Ramón Salazar que es Piedras.

María Jiménez por Sabina. Antonia es incansable, y hemos podido leerla también en Loba, Antología Moderna de Hijas Artistas, en el que, junto a nombres como el de Ana Milán o Inés de León, se aportan textos que versan dedicados a sus progenitoras, y en su libro de poemas Casa Sin Muñecas.

PRÓXIMAS FUNCIONES TEATRALES 1 MARZO - ROJALES ALICANTE 13 MARZO - ALZIRA 14 MARZO - ONDA 21 MARZO - VIGO 27 MARZO - ALFAS DEL PI

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Toto and Alfredo, de Ennio Morricone. ¿A quién no se le pone la piel de gallina con esta pieza de Cinema Paradiso?

Southern man, de Merry Clayton. Pedazo de versión soul del tema de Neil Young se marca esta señora. Advertencia: os hará bailar aunque os resistáis.

Perfidia, de María Rodés. Joya dentro de la banda sonora de la película de María Ripoll, Vivir dos veces.

Drogas Nuevas, de Algora. Synth-pop y buenas letras, "Tengo un defecto y es aguantarme las tormentas y el día en que ya no me quepan escupiré rayos y tinieblas”

Tú llegarás, de Mikaela. "Ni ver, ni oír, ni hablar, ése es el secreto de la felicidad".

Tu falta de querer, de Mon Laferte. Un videoclip y una voz que nos hace empatizar tanto que sentimos su propio dolor.

Amore disperato, de Nada. Fue la canción de una campaña de Gucci, y, antes de ello, todo un temazo.