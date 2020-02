Justin Bieber llora por Billie Eilish: “No quiero que pase por nada de lo que yo pasé”

Billie Eilish siempre ha demostrado su admiración por Justin Bieber. Le gustaba desde que era pequeña y, de hecho, llegó a mandarle un mensaje directo del que recibió respuesta mucho después cuando el canadiense supo quién era ella.

Ahora, son buenos amigos, de hecho, prepararon juntos un remix de Bad Guy. Y aunque tampoco es que haya mucha diferencia de edad, tan solo 7 años, Justin Bieber ya se ha convertido en una especie de padre para ella dentro de su profesión. El cantante ha asumido el compromiso de protegerla.

Él sabe que cuando lo petas siendo tan joven, las cosas se pueden torcer. En su caso, obtuvo la fama mundial cuando tan solo tenía 14 años y aunque pudiera parecer que lo tenía todo, su vida se iba complicando cada vez más. Adicciones, enfermedades y una fama mal digerida que acabó pasándole factura. No quiere que eso mismo le pase a ella.

“Sí, definitivamente me siento protector con ella. Fue difícil para mí ser tan joven y estar en la industria, y no saber a dónde acudir, y todos te dicen que te aman pero luego te dan la espalda en un segundo. Es difícil y quiero que sepa que puede contar conmigo”, confesaba entre lágrimas a Zane Lowe durante una entrevista para promocionar Changes, su nuevo disco que lanzó este San Valentín.

El presentador le preguntó por la joven cantante y su amistad y él no pudo evitar emocionarse. “Nunca voy a obligarme a tener una relación con ella. Tiene que ser algo natural, ¿no crees? Simplemente hay que dejar que haga lo suyo. Si alguna vez me necesita, voy a estar aquí para ella”, añadía.

Billie Eilish compartió ese momento en el que le dedicaba tan bonitas palabras: “Solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo. No quiero que pase por nada de lo que yo pasé. No le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme”.

Ver esta publicación en Instagram stream changes Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 14 Feb, 2020 a las 12:28 PST

La cantante, por su parte, animaba a todos sus seguidores a compartir el nuevo trabajo de su amigo y protector. “Te quiero”, comentaba en su IG Bieber. Su mujer, Hailey Bieber también le enviaba un emoji a Eilish:❣️. “Realidad”, añadía Naomi Campbell.