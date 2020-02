Justin Bieber ‘pierde’ el bigote rumbo al nº 1 de EE UU 5 años después

El pasado 14 de febrero Justin Bieber puso fin a casi cuatro años de silencio discográfico con Changes, el álbum en el que parece haberse redimido con el mundo y haber encontrado la paz gracias a la figura de su mujer: Hailey Baldwin. Un álbum repleto de letras románticas que llegó el día de San Valentín y que puede traer otros importantes cambios.

El primero de ellos ya se ha producido. Y es que el solista canadiense había generado una importante corriente de debate en las redes sociales entre los defensores y los detractores de su bigote. Finalmente, el mostacho se ha ido de vacaciones.

Así lo confirmaba el propio Bieber esta madrugada a todos sus seguidores: "I shaved. Mustashio went on holiday, but he will be back in due time" ("Me afeité. El bigote se fue de vacaciones, pero volverá a su debido tiempo"). No han tardado en aparecer las cuentas paródicas llamadas Ricardo el Mostacho en el que el bigote cobra vida como ente propio.

El segundo cambio podría ser todavía más importante en la vida de Justin Bieber que unos pocos pelos. Cinco años después de que alcanzara el puesto más alto de la lista de ventas en Estados Unidos por última vez con Purpose (2015) podría volver a lograrlo según las primeras estimaciones.

Billboard recoge los pronósticos de algunos expertos que aseguran que Changes de Justin Beiber habría vendido ya el equivalente a un cuarto de millón de discos (entre ventas físicas y reproducciones). De confirmarse esta noticia sería el séptimo nº1 de su carrera con 5 álbumes de estudio ya que también consiguió llegar a lo más alto con sus apuestas en acústico y en directo.

Artistas como Tame Impala o Monsta X también están en esa lucha por el liderato de las ventas en la semana de San Valentín.