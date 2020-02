Justin Bieber desvela las canciones de Changes con un filtro de Instagram

El quinto álbum de estudio de Justin Bieber ya tiene listado de canciones definitivo. O al menos eso parece después de que haya sido el propio Bieber lo haya desvelado a través de ¡¿un filtro de Instagram?!

Todo apunta a que ese ha sido el método elegido por la estrella canadiense para confirmar el nombre de los temas que formarán parte del disco que verá la luz el próximo 14 de febrero. "¿Qué canción de Changes eres tú?" es el nombre del citado filtro.

Durante las últimas semanas hemos podido observar a través de su serie documental en Youtube algunos de los títulos de estas canciones y por fin ha llegado la confirmación definitiva. En aquel tracklist del que os hablábamos hace unos días incluían temas que se han quedado fuera o cuyo nombre ha cambiado. En el anuncio oficial hecho hace unos días por Justin Bieber ya pudimos confirmar que Get me (junto a Kehlani) era el segundo single tras Yummy (canción que en su concepción se llamaba Yum Yum).

Sea como sea, Changes estará compuesto por 17 canciones (All Around Me, Second Emotion, Intentions ft. Quavo, Confirmation, Forever, ETA, Yummy, Habitual, Running Over, Available, Come Around Me, Take It Out On Me, Get Me, At Least For Now, That’s What Love Is y Changes).

A poco que sepáis contar os habréis quedado con la mosca detrás de la oreja pensando que aquí sólo hay 16 canciones. La cuestión es que según la página oficial de reproducción del disco la decimoséptima será un remix de Summer Walker de su primer single Yummy.

De confirmarse lo anunciado por este filtro de Instagram nos quedaríamos sin poder escuchar La bomba, esa canción con letra en español de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas...

Tendremos que seguir esperando para descubrir si en estas 16 canciones hay alguna colaboración más además de la de Kehlani y la de Quavo.