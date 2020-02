¿Sabías que puedes añadir un segundo rostro en el Face ID de tu iPhone?

En multitud de ocasiones, la tecnología tiene muchas más utilidades de las que llegamos a sacar partido y, si en tu mano tienes un iPhone, ¡estás de suerte! Ya que, vamos a contarte un truco que, quizás, desconocías sobre tu teléfono móvil pero que puede ser muy práctico en tu vida, según cómo sea tu día a día.

¿Eres de los que se han acostumbrado a poner la cara frente a la pantalla y dejar que el móvil haga el resto porque te identifica como propietario de ese iPhone? Entonces seguro que ya estás tan acostumbrado a este sistema de seguridad que hasta lo de abrir el teléfono utilizando la huella se te ha quedado arcaico. Sin embargo, el acceso mediante tus marcas dactilares tenía una ventaja (o eso pensabas) sobre el reconocimiento facial, ya que permitía el registro de varias huellas diferentes para poder dar rienda suelta al uso del terminal, pudiendo acceder con el dedo que más cómodo te fuera en cada ocasión.

Pues quizás te sorprenda saber que la era del Face ID no se ha quedado atrás y, sí, aunque sabemos que cara solamente se tiene una, en muchas ocasiones no está de más que iPhone te permita reconocer un segundo rostro al que dar acceso libre. Una función que no está pensada con el objetivo de que sean varias las personas que se registren y que compartan el teléfono con total libertad, una opción que quien quiera puede escoger libremente como prueba absoluta de confianza. Más bien está ideado para aquellas personas que alteran su cara con frecuencia por algunas causas concretas y recurrentes. Por ejemplo, sería el caso de los artistas que cambian su maquillaje con frecuencia para meterse en la piel de un personaje o alguien que trabaje con algún elemento que oculte parte de su rostro, como un casco o mascarilla. En el resto de los casos debes saber que Face ID funciona sin problema con elementos como gafas, cambios de look, accesorios, ect.

¿Cómo se añade un segundo rostro en Face ID de iPhone?

Los primero e indispensable es que tu móvil sea como mínimo un iPhone X y que en el dispositivo tengas instalado el sistema operativo iOS 12 o superior. Para configurar esta opción debes acceder a la carpeta "Ajustes" de tu iPhone y, desde allí, entrar en "Face ID y código". El siguiente paso es pulsar sobre "Configurar un aspecto alternativo" y ya estaría. Lo único que quedaría por hacer es mostrar el rostro que quieres que el teléfono recuerde como segundo tal y como hiciste en su momento con la cara original.

Ten en cuenta que, como punto negativo además de una cierta pérdida de privacidad en el caso de que lo compartas, el iPhone irá ligeramente más lento a la hora de identificar las caras, ya que tiene mucha más información que contrastar. Pero nada que interfiera en la forma de usarlo normalmente. Y tú, ¿compartirías las entrañas de tu móvil con alguien?